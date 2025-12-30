Las alumnas de Sandra Iglesias bailan en la residencia "Ciudad de Toro" por Navidad
Los diferentes grupos que dirige la profesora exhibieron sus coreografías ante los "abuelos"
Los grupos de baile que dirige la profesora Sandra Iglesias en Toro han visitado esta semana la residencia "Ciudad de Toro", como ya hicieron la semana pasada en el centro de mayores Virgen del Canto", donde las alumnas de los diferentes cursos que dirige Iglesias han ofrecido varias actuaciones.
Primero, fueron las alumnas de Pre-danza, las de más corta edad, las que ofrecieron la coreografía de un villancico que que habían preparado "con mucho cariño".
Después, los grupos de Coreográfico, Baile Moderno I y Baile Moderno II hicieron lo propio, al ritmo de animadas canciones tanto navideñas como comerciales.
Las pequeñas y jóvenes bailarinas repartieron después entre los "abuelos" de la residencia un "pequeño detalle" que quisieron tener con los mayores: unas tarjetas navideñas dibujadas por ellas mismas para felicitarles la Navidad.
Además, como agradecimiento por parte de la residencia de la tercera edad, han entregado un pequeño obsequio a cada alumna por su actuación navideña.
