La Diputación destina casi 280.000 euros a "modernizar" la residencia "Virgen del Canto" de Toro entre 2025 y 2026

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio, acompañados por el director del centro, Ignacio Toranzo, y el jefe del Servicio de Mantenimiento, Lorenzo Calzada, han visitado este lunes la residencia "Virgen del Canto" de Toro, en la que la institución provincial ha impulsado un "importante plan de mejoras".

Durante el presente año, la Diputación ha invertido cerca de 130.000 euros en distintas actuaciones destinadas a "mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y el confort" del centro. A ello se sumarán otros 150.000 euros, ya consignados en los presupuestos de la institución provincial para 2026, lo que eleva la inversión total hasta aproximadamente 280.000 euros.

Entre las actuaciones previstas para el próximo año, destacan las obras para habilitar un acceso independiente a la residencia, la reforma de los vestuarios, el cambio de la lavandería, la reforma de la zona de terapia ocupacional y la habilitación de nuevos despachos, con el objetivo de convertir el centro en un "referente" y dotarlo de las "mejores condiciones" tanto para los residentes como para los profesionales que prestan servicio en sus instalaciones, según han explicado desde la institución provincial.

A lo largo de 2025, se han ejecutado diversas actuaciones, entre ellas, la adecuación de la cocina y sus dependencias anexas, con un presupuesto de 48.000 euros, la adquisición de nuevas cámaras frigoríficas por importe de 14.000 euros, y las obras de climatización de distintas dependencias, con una inversión de 11.000 euros. Asimismo, se han llevado a cabo las obras del proyecto de accesibilidad y ajardinamiento del patio de la residencia, lo que ha supuesto un coste de 46.000 euros.

De manera paralela, se han realizado mejoras en el sistema de calefacción, que han permitido un ahorro estimado de unos 60.000 litros de combustible en el presente año, contribuyendo así a una "gestión más eficiente y sostenible" del centro.

El conjunto de estas actuaciones ha permitido" mejorar de forma integral las condiciones de confort, seguridad y funcionalidad del edificio", han aseverado desde la Diputación de Zamora.

En la actualidad, la residencia "Virgen del Canto" cuenta con más de 50 trabajadores, que atienden a entre 55 y 60 residentes.