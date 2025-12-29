El Ayuntamiento de Toro cambiará el PGOU para limitar las plantas de biogás

El Ayuntamiento de Toro procederá a la aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la sesión plenaria de diciembre, que se celebrará el martes 30.

Esta modificación establece las condiciones generales para regular la implantación de plantas de biogás en el término municipal de Toro, de manera que se pretende limitar su capacidad e implementar distancias de seguridad, entre otras medidas.

La aprobación inicial de esta modificación puntual del PGOU relativa a las normas de protección de suelo rústico del Plan General de Ordenación Urbana de Toro para la regulación de plantas para la generación de biogás conlleva la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas durante un periodo de dos años a las plantas que se pretendan instalar en el término municipal.

Entre las condiciones generales que van a regular la implantación de este tipo de instalaciones, se encuentra la de establecer una distancia mínima de 2.000 metros desde la parcela sobre la que se ubique la instalación hasta el suelo urbano y urbanizable, así como hasta viviendas e instalaciones con presencia de personas.

Por otro lado, la modificación puntual establece una capacidad máxima de 50.000 toneladas al año para cada instalación y una distancia de 10 kilómetros entre plantas.

Estas medidas pretenden "limitar el dimensionamiento y la concentración de estas instalaciones" y que las mismas "se ajusten al aprovechamiento de los residuos locales dentro de una economía circular", según han expresado desde el Consistorio.

También se establece una parcela de un mínimo de 14 hectáreas para la autorización de estas instalaciones, que deberá estar legalmente conformada como parcela única.

Además, se exigirá adoptar sistemas de confinamiento, desulfurización, monitoreo ambiental continuo y vigilancia epidemiológica.

En virtud de esta modificación puntual del PGOU, quedará prohibida la implantación de plantas de biogás en suelo urbano y urbanizable, así como en suelo rústico de entorno urbano, de asentamiento tradicional, de asentamiento irregular, de actividades extractivas y en suelo rústico con alguna categoría de protección, que incluye protección de infraestructuras, protección agropecuaria, protección natural, cultural y protección especial.

También quedará prohibida la implantación en los terrenos afectados por riesgo de inundación.

Por lo tanto, este tipo de instalaciones "deberá necesariamente ubicarse en suelo rústico con la categoría de común".

Esta modificación del PGOU responde al acuerdo de Pleno alcanzado por unanimidad en la sesión ordinaria del pasado 30 de octubre.

Su objetivo es "evitar que se instalen macroinstalaciones de biogás para proteger a los ciudadanos de los efectos perjudiciales para la salud que se originan al respirar las sustancias tóxicas que emiten este tipo de instalaciones, así como proteger su calidad de vida, evitando los nauseabundos olores que desprenden", han aseverado en un comunicado emitido desde el Ayuntamiento.

Asimismo, se pretende "salvaguardar el patrimonio territorial excepcional" del término municipal de Toro, "protegiendo los viñedos históricos" de la Denominación de Origen Toro, así como el paisaje enológico, su ecosistema y los recursos hídricos.

Con esta modificación puntual del PGOU, el Ayuntamiento de Toro evitará la implantación de macroplantas de biogás en su término municipal y hace un "llamamiento" a los pueblos del Alfoz de Toro para que adopten medidas similares "ya que si se llegase a instalar una de estas macroplantas en un término municipal cercano, como es el caso de la planta proyectada en Villardondiego, los ciudadanos de Toro y Tagarabuena se verían gravemente afectados", han concluido.