Agustín Arias Otero, nuevo jefe del parque de bomberos de Toro

Agustín Arias Otero es el nuevo jefe de bomberos de Toro tras ser elegido por votación entre sus compañeros y sustituye en el cargo a Félix Costillas Guisado, que acaba de jubilarse.

Como subjefe del parque de Toro se ha nombrado a Roberto López Torrero.

Con más de 20 años como voluntario y siendo el efectivo de mayor antigüedad en el parque, Arias asume el cargo con el deseo de seguir en la misma línea "en el tiempo que nos queda, que es más bien escaso y, cuando desaparezca el parque de bomberos de Toro, se recuerde como se ha reconocido hasta ahora por los ciudadanos", dijo en alusión a la próxima construcción de un parque de bomberos profesional en la localidad.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, ha agradecido el "compromiso" de los nuevos jefe y subjefe para sacar adelante, "como hasta ahora, todos los servicios con una profesionalidad absoluta" durante "el tiempo que le queda de vida" al parque de bomberos voluntario.

Asimismo el edil ha reconocido a Guisado por sus 30 años de servicio y su "enorme" dedicación, durante unos años, como voluntario y, los últimos, como jefe del parque. "Todo el reconocimiento a su labor, al trabajo desarrollado y a toda su dedicación, que ha sido enorme", expresó Gómez Valdespina.

El edil no quiso pasar la oportunidad de agradecer el servicio que los bomberos prestan a la ciudad de Toro "en muchísimas intervenciones que desde el Ayuntamiento les solicitamos y en las que siempre están dispuestos a ayudar y a participar para sacar adelante los compromisos que les requerimos".

"La palabra voluntario no hace justicia a este parque de bomberos", dijo el edil, que expresó "toda nuestra gratitud a su compromiso y su tiempo".

"Aunque son voluntarios, ellos tienen la formación" porque han hecho cursos específicos, el último, durante el pasado año, explicó también el concejal del área.

Asimismo, Gómez Valdespina quiso "poner en valor su formación y su conocimiento de todo el término municipal y de los más de 40 municipios a los que dan servicio" los efectivos del parque de Toro, además de contar con los equipos "necesarios para dar un servicio totalmente profesional a los ciudadanos".

Por su parte, Arias agradeció al concejal "el apoyo que nos consta que tenemos de él".