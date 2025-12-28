Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"La Verónica" de Toro nombra Socio de Honor a Isidro Gato

El reconocimiento póstumo lo han recogido su mujer y sus hijas durante la tradicional comida de Navidad de la peña taurina

La esposa e hijas de Isidro Gato posan con el cuadro en el que se le reconoce como Socio de Honor de "La Verónica". / Cedida.

Carmen Toro

La Asociación Cultural Taurina "La Verónica" ha rendido recientemente un homenaje a su socio Isidro Gato Bermejo, fallecido el pasado mes de octubre y al que "La Verónica" ha nombrado Socio de Honor a título póstumo.

En el acto de recuerdo de Gato, estuvieron presentes su mujer, Mayte Mateos, y sus hijas, Miriam y Rocío. Las tres recibieron un cuadro con una foto del ya Socio de Honor en un evento taurino y la leyenda con la concesión de dicha condición de socio honorífico.

El reconocimiento ha tenido lugar durante la celebración de la tradicional comida de Navidad que organiza "La Verónica", que contó con la presencia de todos los socios y sus respectivos acompañantes.

