"La Verónica" de Toro nombra Socio de Honor a Isidro Gato
El reconocimiento póstumo lo han recogido su mujer y sus hijas durante la tradicional comida de Navidad de la peña taurina
La Asociación Cultural Taurina "La Verónica" ha rendido recientemente un homenaje a su socio Isidro Gato Bermejo, fallecido el pasado mes de octubre y al que "La Verónica" ha nombrado Socio de Honor a título póstumo.
En el acto de recuerdo de Gato, estuvieron presentes su mujer, Mayte Mateos, y sus hijas, Miriam y Rocío. Las tres recibieron un cuadro con una foto del ya Socio de Honor en un evento taurino y la leyenda con la concesión de dicha condición de socio honorífico.
El reconocimiento ha tenido lugar durante la celebración de la tradicional comida de Navidad que organiza "La Verónica", que contó con la presencia de todos los socios y sus respectivos acompañantes.
- Liberada la parcela de Toro en la que se construirá el nuevo Parque de Bomberos
- Los bomberos de Toro sofocan un incendio en una peña de Villabuena del Puente
- Crisis en la Junta Pro Semana Santa de Toro: dimiten el secretario y la tesorera
- Dos vecinos «ejemplares» son homenajeados en Pinilla de Toro
- Zamora: Casi 14 millones más para la segunda fase de urbanización de Monte la Reina en Toro
- Ángeles Medina, alcaldesa de Toro: 'La situación económica ha mejorado considerablemente
- El palacio de Bustamante de Toro, en riesgo de 'ruina total' por su 'deplorable estado de conservación
- Diez años dinamizando Peleagonzalo