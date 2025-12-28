"La Verónica" de Toro nombra Socio de Honor a Isidro Gato

La Asociación Cultural Taurina "La Verónica" ha rendido recientemente un homenaje a su socio Isidro Gato Bermejo, fallecido el pasado mes de octubre y al que "La Verónica" ha nombrado Socio de Honor a título póstumo.

En el acto de recuerdo de Gato, estuvieron presentes su mujer, Mayte Mateos, y sus hijas, Miriam y Rocío. Las tres recibieron un cuadro con una foto del ya Socio de Honor en un evento taurino y la leyenda con la concesión de dicha condición de socio honorífico.

El reconocimiento ha tenido lugar durante la celebración de la tradicional comida de Navidad que organiza "La Verónica", que contó con la presencia de todos los socios y sus respectivos acompañantes.