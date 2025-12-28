Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Pumuky" hace las delicias de los niños en el teatro de Toro

El espectáculo de circo y humor forma parte de la programación navideña confeccionada por el Ayuntamiento

"Pumuky" combina circo y humor en el teatro Fundos-Latorre de Toro

"Pumuky" combina circo y humor en el teatro Fundos-Latorre de Toro /

Carmen Toro

"Pumuky" divirtió en la tarde de ayer, sábado, a los pequeños y al público familiar que acudió al teatro Fundos-Latorre para disfrutar con el espectáculo de circo y humor que ofreció el artista.

El propio protagonista llegó hasta allí montado sobre su bicicleta, precisamente, mientras buscaba el espectáculo y después de sortear "tantas rotondas".

Pumuky involucró a los espectadores en la divertida e interactiva actividad que tuvo lugar en el liceo toresano.

El entretenido espectáculo dirigido a público infantil y familiar forma parte de la programación navideña confeccionada por el Ayuntamiento de Toro.

