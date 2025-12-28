Programación de Navidad
"Pumuky" hace las delicias de los niños en el teatro de Toro
El espectáculo de circo y humor forma parte de la programación navideña confeccionada por el Ayuntamiento
"Pumuky" divirtió en la tarde de ayer, sábado, a los pequeños y al público familiar que acudió al teatro Fundos-Latorre para disfrutar con el espectáculo de circo y humor que ofreció el artista.
El propio protagonista llegó hasta allí montado sobre su bicicleta, precisamente, mientras buscaba el espectáculo y después de sortear "tantas rotondas".
Pumuky involucró a los espectadores en la divertida e interactiva actividad que tuvo lugar en el liceo toresano.
El entretenido espectáculo dirigido a público infantil y familiar forma parte de la programación navideña confeccionada por el Ayuntamiento de Toro.
