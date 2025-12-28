"La película de los viernes" de Toro tendrá cinco proyecciones en enero
El ciclo mensual está organizado por el departamento de Fonoteca de la Casa Municipal de de Cultura
El ciclo de cine "La película de los viernes" que organiza el departamento de Fonoteca de la Casa Municipal de Cultura continuará en 2026 y arrancará el 2 de enero con la proyección de "Cascanueces y los cuatro reinos", dirigida por Lasse Hallström y Joe Johnston, una película llena de fantasía para todos los públicos "para que puedan venir los más pequeños de la casa si les apetece".
El ciclo continuará el viernes 9 con la también estadounidense "Un cruce en el destino = Reservation road", del director Terry George, y seguirá el día 16 con la también norteamericana "Uno de nosotros", dirigida por Thomas Bezucha.
El día 23, se proyectará "Fences", una producción estadounidense dirigida por Denzel Washington.
El ciclo finalizará el viernes 30 con "Cosas que importan (one true thing)", de Carl Franklin y también producida en Estados Unidos.
Todas las películas comenzarán a las 17.30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo del Salón de Actos de la Casa de Cultura.
