Los niños de Toro se divierten en los talleres navideños

El edificio del Seminario de Toro ha acogido este domingo uno de los talleres infantiles de conciliación enmarcados en la programación navideña confeccionada por el Ayuntamiento de Toro.

Manualidades como gnomos o renos realizados con materiales reciclados, la redacción de la carta para enviar a los Reyes Magos o una yincana con temática de Hogwarts cuyo fin era montar el puzle secreto tras encontrar las diferentes piezas escondidas han sido algunas de las actividades con las que los pequeños han disfrutado.

El edificio del Seminario acogerá este lunes, 29 de diciembre, y el miércoles 31 las últimas sesiones programadas de los talleres, que se vienen sucediendo desde el día 22 en estas instalaciones y en el Centro Cívico de Tagarabuena.

Ambas se desarrollarán entre las 11.00 y las 13.00 horas y están dirigidas a niños de entre 3 y 12 años.