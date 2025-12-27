Dos vecinos «ejemplares» son homenajeados en Pinilla de Toro

«Amancio Martín Pérez», el libro escrito por Enrique Espinel y Federico Sanz para honrar la «vida ejemplar de un joven obrero oriundo» de Pinilla de Toro, se presentó ayer, viernes, en Las Escuelas de la localidad, coincidiendo con el 60º aniversario de su trágica muerte.

Precisamente, el acto sirvió «para homenajear» al descendiente de Pinilla de Toro en la efeméride de su fallecimiento, el punto de partida de la publicación del texto.

Martín fue atropellado por un camión en Madrid, donde estudiaba y trabajaba para comprar una casa a su madre "viuda" —que, realmente, era madre soltera— cuando tan sólo tenía 18 años. Aquel suceso dio lugar a la publicación de la noticia en diferentes medios de comunicación de tirada nacional, como el diario «Ya», lo que propició que «todo el mundo se enterase de quién es Amancio Martín Muñoz» y que Pinilla de Toro fuera «leída en toda España».

Uno de los autores, Federico Sanz, explicó que Enrique Espinel, que había sido compañero de centro educativo de Martín, le pidió ayuda con la historia. «Empecé a leer la hemeroteca y me encontré con que la muerte de Amancito había dado la vuelta prácticamente al mundo». Según explicó, en su entierro hubo 2.000 personas.

A partir de ahí, comenzó la labor de investigación que ha desembocado con la creación del libro, que es, "más que una biografía, una agiografía porque casi era santo".

Además, destacó que, cuando estaba moribundo tras el atropello, le confesó al sacerdote que lo recogió que «no culparan al camionero y que moría tranquilamente y en paz y ofrecía su vida para salvar al mundo».

Una «coincidencia» que los autores han enlazado con la vida de otro pinillejo, la del sacerdote -el único ordenado en la localidad- Valentín Chillón, también fallecido «heroicamente» en 1977 cuando intentaba evitar el ahogamiento de otras personas en la playa de Santander.

«Él comentó en su última homilía, el funeral por Miguel Ángel Blanco, que estaba dispuesto a dar su vida por la paz de España», expresó Sanz, que también destacó la «coincidencia de que dos paisanos con estas virtudes humanas estén dispuestos a dar su vida por los demás».

"Ambos son dos verdaderos héroes que salieron de entre los nuestros, de nuestra Pinilla. Dos ejemplos a seguir que merecen un homenaje". De hecho, en el acto, se llegó a reivindicar el nombramiento de Amancio Martín Pérez como Hijo Adoptivo del municipio.

Sobre el libro, la alcaldesa de Pinilla de Toro, María del Carmen Castro, explicó que «ha sido escrito con mucha ilusión» por sus autores y narra la historia de «Amancito», un joven «ejemplar» que se crió en el pueblo con su madre y sus abuelos hasta los nueve años, «a través de una hermosa y documentada descripción de Pinilla de Toro en el tiempo y el espacio en que tuvo lugar la vida de Amancito».

El libro, que incluye documentos personales, fotografías y artículos de prensa, se ha editado en formato digital y será accesible a través de un enlace de libre acceso que estará disponible próximamente.

La diputada de la comarca de Toro de Asistencia a Municipios y senadora, Natalia Ucero, cerró el acto.

Previamente, tuvo lugar la donación al Ayuntamiento de Pinilla de Toro de tres obras de arte: unas pinturas realizadas por Juan Arribas y Carlos Morón y una escultura conceptual creada por Jesús Martín Suárez para «honrar nuestra memoria colectiva y elevar el valor cultural del municipio».