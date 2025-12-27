El coro "La Mayor" llena Toro de espíritu navideño

El coro de la Asociación Musical "La Mayor" ha ofrecido en la tarde de este sábado en la plaza Mayor de Toro un concierto con motivo de la Navidad.

El recital ha estado protagonizado por villancicos como "Los peces en el río" o "Campana sobre campana" y otras letras como "Aleluya".

Provistos de gorros de Papá Noel y con el acompañamiento musical de un teclado, una guitarra o una caja, entre otros instrumentos, los integrantes de la agrupación coral, formada por mayores y pequeños, han deleitado a las personas que han acudido a su "llamada" con melodías plenas del sentimiento de estas fechas.

Además, han animado con su espíritu navideño al público que se congregaba allí, que se ha sumado a cantar junto a ellos "El tamborilero" y "Noche de paz".