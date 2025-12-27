Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El coro "La Mayor" actúa hoy en Toro

La agrupación musical cantará villancicos en la Plaza Mayor

Una actuación anterior del coro &quot;La Mayor&quot; en Toro.

Una actuación anterior del coro "La Mayor" en Toro. / M. J. C. (Archivo).

Carmen Toro

El coro de la Agrupación Musical "La Mayor" ofrecerá una actuación en la tarde de este sábado en la Plaza Mayor.

Los integrantes de la formación coral cantarán villancicos para "llenar de espíritu navideño" las calles de la ciudad.

La actuación tendrá lugar a partir de las 19.30 horas y supone una oportunidad para toresanos y visitantes de "acercarse al centro" de la localidad y disfrutar de la música en directo para "compartir un rato especial en estas fechas".

