Los bomberos de Toro forman a alcaldes y vecinos de La Guareña en nociones básicas de prevención y autoprotección
La jornada se enmarca en una serie de acciones organizadas por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora
Efectivos voluntarios del parque de bomberos de Toro han impartido una jornada formativa en Fuentesaúco, dirigida a alcaldes, empleados municipales y a personas interesadas de ocho ayuntamientos de la comarca de La Guareña, como Guarrate, Villamor de los Escuderos, Cañizal y el propio Fuentesaúco, entre otros.
Durante la sesión, promovida por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, se presentó el material de las casetas de extinción de incendios que la institución provincial entregó hace unos meses a las 508 localidades de la provincia, y los bomberos de Toro realizaron prácticas en un hidrante del municipio, con la participación activa de todos los asistentes.
La formación impartida por los bomberos de Toro constó de una parte teórica, apoyada en una presentación y un vídeo, y una parte práctica, en la que los efectivos del parque de Toro hicieron una demostración de cómo montar y tirar mangueras y usar el material a disposición de los municipios. Desde el parque de Toro, han destacado que fue una actividad "dinámica", así como la atención prestada y las preguntas hechas por los asistentes.
Por otra parte, el pasado día 22 de diciembre, bomberos del parque de Toro impartieron la misma formación en Venialbo, destinada a los ayuntamientos de la zona.
Estas jornadas tienen como objetivo ofrecer nociones básicas de prevención, autoprotección y actuación en los primeros minutos ante una emergencia, así como dar a conocer el trabajo que desarrolla el Consorcio Provincial de Bomberos, los medios materiales y técnicos de los parques y las actuaciones que realizan en beneficio de los municipios.
A lo largo de la formación, se abordan contenidos prácticos como la prevención y actuación ante incendios urbanos, rurales y forestales; el manejo de extintores y kits de primera intervención; la actuación ante inundaciones, rescates y accidentes; primeros auxilios, evacuación y autoprotección, o simulacros de emergencia y coordinación con el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Los participantes recibieron material informativo sobre la "amplia" labor de los bomberos provinciales, que incluye desde rescates, intervenciones en incendios y accidentes de tráfico, hasta servicios preventivos en eventos, retirada de elementos peligrosos o charlas divulgativas.
La Diputación de Zamora considera estas jornadas una "herramienta clave" para reforzar la colaboración entre los servicios de emergencia, los ayuntamientos y la ciudadanía, de foma que permita mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente en el medio rural.
- Liberada la parcela de Toro en la que se construirá el nuevo Parque de Bomberos
- Los bomberos de Toro sofocan un incendio en una peña de Villabuena del Puente
- Crisis en la Junta Pro Semana Santa de Toro: dimiten el secretario y la tesorera
- Zamora: Casi 14 millones más para la segunda fase de urbanización de Monte la Reina en Toro
- Ángeles Medina, alcaldesa de Toro: 'La situación económica ha mejorado considerablemente
- Diez años dinamizando Peleagonzalo
- El palacio de Bustamante de Toro, en riesgo de 'ruina total' por su 'deplorable estado de conservación
- Las alumnas de baile de Sandra Iglesias actúan en la residencia 'Virgen del Canto' de Toro