Los bomberos de Toro forman a alcaldes y vecinos de La Guareña en nociones básicas de prevención y autoprotección

Efectivos voluntarios del parque de bomberos de Toro han impartido una jornada formativa en Fuentesaúco, dirigida a alcaldes, empleados municipales y a personas interesadas de ocho ayuntamientos de la comarca de La Guareña, como Guarrate, Villamor de los Escuderos, Cañizal y el propio Fuentesaúco, entre otros.

Durante la sesión, promovida por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, se presentó el material de las casetas de extinción de incendios que la institución provincial entregó hace unos meses a las 508 localidades de la provincia, y los bomberos de Toro realizaron prácticas en un hidrante del municipio, con la participación activa de todos los asistentes.

La formación impartida por los bomberos de Toro constó de una parte teórica, apoyada en una presentación y un vídeo, y una parte práctica, en la que los efectivos del parque de Toro hicieron una demostración de cómo montar y tirar mangueras y usar el material a disposición de los municipios. Desde el parque de Toro, han destacado que fue una actividad "dinámica", así como la atención prestada y las preguntas hechas por los asistentes.

Por otra parte, el pasado día 22 de diciembre, bomberos del parque de Toro impartieron la misma formación en Venialbo, destinada a los ayuntamientos de la zona.

Estas jornadas tienen como objetivo ofrecer nociones básicas de prevención, autoprotección y actuación en los primeros minutos ante una emergencia, así como dar a conocer el trabajo que desarrolla el Consorcio Provincial de Bomberos, los medios materiales y técnicos de los parques y las actuaciones que realizan en beneficio de los municipios.

A lo largo de la formación, se abordan contenidos prácticos como la prevención y actuación ante incendios urbanos, rurales y forestales; el manejo de extintores y kits de primera intervención; la actuación ante inundaciones, rescates y accidentes; primeros auxilios, evacuación y autoprotección, o simulacros de emergencia y coordinación con el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Los participantes recibieron material informativo sobre la "amplia" labor de los bomberos provinciales, que incluye desde rescates, intervenciones en incendios y accidentes de tráfico, hasta servicios preventivos en eventos, retirada de elementos peligrosos o charlas divulgativas.

La Diputación de Zamora considera estas jornadas una "herramienta clave" para reforzar la colaboración entre los servicios de emergencia, los ayuntamientos y la ciudadanía, de foma que permita mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente en el medio rural.