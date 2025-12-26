"Tiritirantes" llena de teatro y humor la Plaza Mayor de Toro

El espectáculo de teatro de calle "Ulterior el Viaje", ofrecido en la tarde de este viernes por la compañía "Tiritirantes" en la Plaza Mayor, ha llenado Toro de fantasía, acrobacias y humor.

El pasacalles ha llevado a los espectadores a un futuro muy lejano, donde el profesor Copérnico, un científico loco que ha inventado la máquina del tiempo, descubre junto al contramaestre Segundo y la mujer pájaro Ainé una familia de tres miembros de una fascinante especie animal de hasta cinco metros de altura.

La actividad ha hecho disfrutar a los pequeños y mayores que han sido espectadores de este espectáculo dirigo a público familiar y que se enmarca en la programación de Navidad confeccionada por el Ayuntamiento de Toro.