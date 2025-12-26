Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras Cardenal CisnerosNuevo festival en ZamoraPlantas de biogásZangarrón de SanzolesComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Consejo Regulador

La DO Toro regala calendarios de 2026

Las personas interesadas pueden recogerlos gratuitamente en la sede del Consejo Regulador de 7.30 a 15.00 horas

Portada del calendario de 2026 editado por la Denominación de Origen del vino de Toro.

Portada del calendario de 2026 editado por la Denominación de Origen del vino de Toro. / Carmen Toro

Carmen Toro

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro pone un año más a disposición de quienes quieran ejemplares del calendario que han editado para el año 2026.

En esta ocasión, la temática de las fotografías que ilustran cada uno de los doce meses y la portada gira en torno a los trabajos en la bodega y son autoría de Antonio Fortuoso Talegón.

Noticias relacionadas y más

Quienes deseen hacerse con uno de los calendarios de manera gratuita pueden recogerlo en la sede del Consejo Regulador de 7.30 a 15.00 horas de lunes a viernes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents