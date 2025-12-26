La DO Toro regala calendarios de 2026

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro pone un año más a disposición de quienes quieran ejemplares del calendario que han editado para el año 2026.

En esta ocasión, la temática de las fotografías que ilustran cada uno de los doce meses y la portada gira en torno a los trabajos en la bodega y son autoría de Antonio Fortuoso Talegón.

Quienes deseen hacerse con uno de los calendarios de manera gratuita pueden recogerlo en la sede del Consejo Regulador de 7.30 a 15.00 horas de lunes a viernes.