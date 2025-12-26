Corría finales del año 2015 cuando un grupo de peleanos decidió fundar la Asociación Cultural "Fuente del Soto" para dinamizar la vida en el pueblo. Ahora cierran 2025 celebrando el décimo aniversario del colectivo con un buen puñado de actividades realizadas en su primera década de vida.

Su presidenta durante todo este tiempo, Pilar Folguera, incide en que las manualidades, la gimnasia o la informática están entre las actividades y talleres que realizan de forma continuada.

"Cuando no vamos a cantar, vamos a gimnasia, y cuando no, hacemos manualidades", cuenta la presidenta.

Aunque también hay otras actividades que han hecho de forma más puntual como teatro, cursos de memoria o de reanimación impartidos por Cruz Roja, o charlas sobre violencia de género.

"Es bueno saber un poco de todo", dice Folguera del "abanico muy amplio" de actividades que realizan porque "hay que buscar actividades y cosas para entretenernos". Sobre todo, ante la perspectiva de que, en los pueblos pequeños, "tenemos poca cosa". "Han desaparecido un montón de asociaciones culturales y a mí me da muchísima pena", lamenta.

Diez años dinamizando Peleagonzalo / Cedida.

Entre otras ocupaciones que han tenido a lo largo de estos diez años están la participación en las concentraciones de Águedas, "labores" para confeccionar trajes regionales, un desfile de ropa de época con los niños saharauis y con personas del pueblo, o cine de verano al aire libre durante la Semana Cultural de Peleagonzalo.

"Estamos siempre haciendo actividades, aunque, este año, un poquito más". Por su décimo aniversario, "lo más especial" que han hecho han sido cursos de informática centrados un poco en la historia de las fuentes del pueblo, "que hay un montón". Buena muestra es el propio nombre de la asociación. Además, en esos talleres digitales han querido involucrar a los niños para transmitirles la historia de su pueblo.

Durante esta época navideña, se han reunido para hacer un árbol de Navidad que han colocado en la puerta de la sede de la asociación y para el que todos los adornos los han hecho los socios.

Además, el pasado día 20, han hecho un "buzoneo" de felicitaciones de Navidad que han confeccionado para desear un feliz año a los vecinos del municipio. Tras ello, ofrecieron un chocolate con bizcochos para los niños y los participantes en la actividad.

Mañana, 27 de diciembre, celebrarán una tarde musical solidaria, en la que cantarán villancicos con la colaboración del coro de la iglesia en el propio templo a partir de las 19.00 horas. Los asistentes podrán hacer donativos, que se destinarán a la restauración del patrón del pueblo, San Gregorio.

La Asociación "Fuente del Soto" cuenta ahora con 45 socios, aunque su presidenta reconoce que han llegado a ser 60 y se alegra de que, este año, se haya integrado gente "un poquito más joven" en el colectivo, para el que "lo más importante es dar un poco de vida al pueblo".