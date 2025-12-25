Los niños de Toro conocen a Papá Noel en persona en el Ayuntamiento

Las casas de los toresanos han amanecido llenas de regalos en la mañana de Navidad, pero algunos niños privilegiados han tenido la oportunidad de conocer a quien se los ha traído, Papá Noel, en persona en la tarde de Nochebuena.

Y es que el mismísimo Papá Noel recibió a los ilusionados pequeños —y algunos mayores— de Toro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en la víspera de su noche de más trabajo del año.

En el Consistorio, además de recibir el cariño de los más pequeños y fotografiarse con ellos, Papá Noel y sus ayudantes, los elfos mágicos, entregaron a los niños multitud de regalos que iban destinados a ellos y que Santa Claus había adquirido en los comercios locales, a través de la campaña de comercio navideña impulsada por CEOE-Cepyme con el apoyo del Ayuntamiento de Toro y la Diputación de Zamora, que estará vigente hasta el próximo 5 de enero.

Además, en el Ayuntamiento, una de las ayudantes de Papá Noel hizo entrega de diplomas a los niños que han sido buenos durante este año.