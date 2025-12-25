Los bomberos de Toro sofocan un incendio en una peña de Villabuena del Puente
Las llamas se produjeron dentro de una casa en construcción y no hay que lamentar daños personales
Voluntarios del parque de bomberos de Toro han sofocado en la mañana del día de Navidad un incendio que se ha producido en una casa en construcción utilizada como peña en Villabuena del Puente.
El parque de bomberos de Toro recibía el aviso en torno a las 10.55 horas de la mañana de este jueves, en el que se les alertaba de que salía humo de una casa en construcción ubicada en el número 3 de la calle El Pego de la localidad.
Seguidamente, desde el 1-1-2 de Castilla y León, confirmaron a los bomberos de Toro que habían logrado entrar en el interior del edificio, utilizado como peña, donde estaban ardiendo unos sofás y colchones.
Hasta el lugar del suceso, se desplazaron efectivos del parque de Toro y, a su llegada, como han confirmado, el incendio ya había sido "prácticamente apagado" por parte de los vecinos.
Los bomberos voluntarios terminaron allí de contener las llamas y procedieron a ventilar la construcción porque "había muchísimo humo dentro". Además, verificaron que en la parte de arriba del edificio no había ninguna persona.
