Zamora: Casi 14 millones más para la segunda fase de urbanización de Monte la Reina en Toro

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, en su última reunión del año, la celebración del contrato para la construcción de la segunda fase de las obras de urbanización de las parcelas M9, M11 y M12 del futuro acuartelamiento militar de Monte la Reina, en Toro.

El proyecto contempla la formación de la red viaria interior y de explanadas, con firmes, pavimentos y drenaje, así como la ejecución de las acometidas de las redes de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas.

Incluye también las redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, y diversas obras de fábrica complementarias como muros, bordillos, cunetas y arquetas y red contra incendios.

Todas estas actuaciones son necesarias para dotar a las parcelas de los servicios básicos imprescindibles para el desarrollo de la actividad de las unidades logísticas, según reza el acuerdo del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

El contrato tendrá un valor estimado de 13,8 millones de euros y tendrá una duración de doce meses a partir del día siguiente del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras.

Este contrato aparece poco después de un primero, en octubre, de ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de Urbanización General de Monte la Reina, valorado en cerca de 30 millones de euros.

Esquema de la distribución de viales y dotaciones del campamento militar. / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

La justificación de este contrato está prácticamente calcada del nuevo aprobado por el Consejo de ministros: «Responde a la necesidad de dotar al futuro acuartelamiento de las infraestructuras y servicios básicos imprescindibles para el desarrollo de la actividad de las unidades que se establecerán en él. La ejecución de la urbanización permitirá disponer de las redes generales de servicio y de la vialidad interior precisa para asegurar el trabajo de las unidades».

Los trabajos son la ejecución de viales, redes de saneamiento y evacuación de aguas, abastecimiento, canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado exterior, etcétera.

Un puzzle

No es fácil hacer un seguimiento de la ejecución del campamento militar, ya que cada actuación se divide en una serie de contratos específicos para cada parte de lo que será Monte la Reina: urbanización, edificios, cerramiento, etcétera. En unas fases iniciales se ha actuado sobre todo en la zona antigua, es decir, lo que hasta ahora era el campamento militar sin uso, en el que se han derribado numerosos inmuebles y reconstruido otros con el fin de que sirvan para maniobras de las unidades llegadas de otras plazas.

Los campos de tiro y maniobras han sido también otra prioridad con el fin de que puedan ser utilizados desde ya mismo, sin esperar a que el campamento nuevo esté construido. Y es que la ubicación del nuevo campamento es sustancialmente diferente a la del antiguo, ya que debió situarse al otro lado de la carretera y a mayor cota, con el fin de evitar los problemas de inundabilidad que tenía el original.

Casi sin solución de continuidad el Ejército empezó a contratar las asistencias técnicas para cada una de las actuaciones que se van a tener que llevar a cabo, desde el nuevo acceso desde la autovía A-11 hasta la acometida eléctrica, el abastecimiento de agua mediante un pozo de sondeo o incluso la estación de servicio.

Y una vez que los técnicos militares han redactando los proyectos se van adjudicando las obras.

Hay algunas especialmente importantes, ya que son básicas para que se pueda ejecutar el resto. Por ejemplo, el cerramiento, una inversión de 3,5 millones de euros que es el primer paso para asegurar el recinto. O estos contratos de urbanización, que es la tarea previa a la construcción de las edificaciones. No obstante están saliendo ya contratos para los tinglados y garajes, y para algunos edificios, como el centro de comunicaciones, la armería o el cuerpo de guardia.

Hay que tener en cuenta que lo importante es que el campamento tenga construidas las instalaciones básicas para que pueda ser operativo, mientras que otras edificaciones que completan el recinto, como por ejemplo la zona de ocio y deportiva, se irán construyendo progresivamente más adelante.

Complejidad

Tampoco hay que olvidar que hay infraestructuras con un nivel de complejidad mayor o menor. Por ejemplo, las técnicamente más sencillas son actuaciones como las de los cerramientos, estanque de tormentas, instalaciones deportivas exteriores, instalaciones de generales, las de instrucción, lavaderos, patio de armas, piscina o perreras.

Las más complejas son los alojamientos logísticos, la armería-cuarto de munición (ya licitada), el centro de comunicaciones (licitado), la central térmica, el cuerpo de guardia (licitado), edificios de mando y docentes, la guardería de la subestación y los vestuarios.

De nivel medio son la urbanización (licitada), controles de acceso, polideportivo, comedor-cocina-bar-restaurante, zona de ocio y comercio, capilla, botiquín, pabellones de cargo, almacenes generales, talleres, centro de transformación, depuradora y estación de servicio (también licitada).

La ministra de Defensa, Margarita Robles, fijó en enero de 2026 el comienzo de las obras, en 2027 la ejecución de las partes más operativas y para 2029 el resto de instalaciones auxiliares. El horizonte es que albergue 1.500 militares.