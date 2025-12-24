Ángeles Medina, alcaldesa de Toro: "La situación económica ha mejorado considerablemente"

-Hace escasas semanas ha hecho balance de su primer año como alcaldesa y es netamente positivo...

-No soy yo quien tiene que juzgarme, pero siento que, durante este tiempo, han salido muchas cosas; han quedado todavía muchas en el tintero, pero no porque no las tuviéramos preparadas, sino porque este ayuntamiento tiene falta de funcionariado y , para que salgan las cosas, se tiene que hacer cumpliendo la Ley de Contratos, con licitaciones y demás. Hay cuatro expedientes de inversiones del ejercicio 2025 que están preparados, pero, por falta de un técnico que pudiera sacar las licitaciones, han quedado pendientes y tenemos que retomarlas en 2026, eso nos limita a la hora de nuevas inversiones.

Por lo demás, entendemos que, a nivel de lo que es la ciudad, hemos recuperado mucha vida y mucha luz, se han recuperado muchas cosas que estaban perdidas. En abril, aprobamos el convenio con Somacyl para la gestión integral del agua y, a partir de enero, se van a desplazar técnicos para hacer una auditoría a nivel económico y técnico para incorporarse de forma definitiva el 1 de julio. Para mí, de las cosas más importantes es solventar el problema del agua porque es salud y eso nos va a permitir, una vez que tengamos esas auditorías, mejorar la ordenanza y que el precio del agua en Toro se equipare al de nuestros alrededores.

-¿Y qué destaca de su gestión en el papel de concejala de Economía?

-Me da mucha rabia porque la inacción durante todo el 2024 del anterior equipo está afectando y molesta a las cuentas correspondientes y al propio presupuesto de 2026.

2025 fue muy expansivo porque se necesitaba hacer muchísimas inversiones; como he dicho, no todas se han podido llevar a cabo, aunque los expedientes están y saldrán en cuanto el técnico correspondiente pueda hacer las licitaciones, tanto en inversiones como en ingresos.

Nada más entrar, he tenido que solventar todos los problemas por los que las distintas Administraciones encargadas de controlar la Hacienda Local estaban volviendo a tirarnos de las orejas. Hemos conseguido aprobar la cuenta general de 2024, que corresponde en los tres primeros trimestres al equipo Popular. Ya auguro que 2025 no es equilibrado, igual que el presupuesto, pero estamos intentando que se solvente el cumplimiento de la regla de gasto porque, a día de hoy, no lo cumplimos, pero porque nos comparamos con el gasto de 2024 y fue meramente de subsistencia; cuando los niveles son tan bajos y recuperas los niveles de gasto, te cuesta trabajo conciliar esas dos cantidades, pero, como no es algo que inhabilite el presupuesto ni las cuentas, nadie nos va a reprochar nada porque estamos en la misma circunstancia que el 90 % de los pueblos y ciudades de España. Pero, personalmente, me molesta no poder cumplir con las reglas fiscales, pero no por culpa del equipo de gobierno actual, sino por las cuentas que se desarrollaron en 2024, que han estropeado toda la secuencia de los últimos ocho años.

En 2025, están abriendo negocios; es el mejor síntoma de que las medidas económicas tomadas tienen sentido y eficacia

Me da alegría que en 2026, cuando se presenten las cuentas de 2025, habremos recuperado esa senda de gasto necesario, porque se ha visto que es necesario. Hemos gastado 115.000 euros en promocionar nuestra ciudad y a las pruebas me remito porque tenemos una garantía fuerte de la subida del turismo y eso es una cadena, la economía es cíclica y circular: si la restauración está llena, todos los distribuidores y empresas relacionadas con la alimentación tienen negocio y nuestras bodegas también lo notan porque tenemos varias tiendas de productos de la tierra que están llenas siempre, pases a la hora que pases.

En 2024, se cerraron negocios y hemos conseguido revertir eso de tal manera que en 2025 se están abriendo, ese es el mejor síntoma de que las medidas tomadas económicamente tienen sentido y eficacia. Todo esto cuesta trabajo revertirlo, pero me parece que las circunstancias económicas de Toro han mejorado considerablemente y otro indicativo es ir a las listas del desempleo.

No hay varitas mágicas, sencillamente es el trabajo del tiempo que tiene su eficacia.

-En el Pleno de la próxima semana, se debatirá el presupuesto de 2026. ¿Cómo será?

-Cuando llegamos en el último trimestre de 2024, tuvimos que ir corriendo porque quedaron muchas partidas pendientes en la anterior legislatura de Tomás del Bien que no pudimos llevar a cabo; el 12 de diciembre, hicimos una licitación de un millón de euros para que se pudiera ejecutar lo antes posible. Los presupuestos no se pudieron aprobar hasta marzo y eso retrasó el inicio de todas las obras. Aunque los proyectos están realizados, no están ejecutados en su totalidad.

Como estamos viendo lo que está ocurriendo con todos los caminos rurales, hemos adelantado esa partida, aunque han quedado algunas pendientes, como las siguientes fases de Santa Marina, que van en el presupuesto de 2026, que es continuista.

Seguimos la restauración de las calles que corresponden a nuestro patrimonio histórico: ya están aprobadas y licitadas la plaza del juzgado, Costanilla de San Lorenzo y calle Trucos, esa manzana ya quedaría de la misma manera, dignificada de acuerdo a lo que somos: Conjunto Histórico. Quedaría pendiente el Cañuelo, San Pedro a enlazar con Judería y ya enlazar Tablarredonda, y vuelve a haber otra manzana.

Llevamos 200.000 euros de presupuesto para la pavimentación y aceras de la calle Canto y dignificarla porque será, junto con el resto del casco histórico, de las calles más visitadas y necesita que la imagen que proyecte a quien nos visita sea digna.

Ojalá los propietarios de las calles más visitadas atendieran a los requerimientos del Ayuntamiento para dignificar sus edificios, es vergonzoso ver los solares abandonados, las casas derruidas, sujetas para que no se caigan las fachadas porque están protegidas.

El proyecto del edificio Carnicerías y el palacio Bustamante tienen una solución; ha costado mucho esfuerzo a la concejala de Urbanismo

-Precisamente, dos de los edificios que más preocupan son el de las Carnicerías o el palacio Bustamante. ¿En qué punto están?

-El proyecto del edificio Carnicerías está resuelto ya por fin. También, aunque no está totalmente decidido, el Palacio Bustamante se ha llevado a Patrimonio, pero prefiero que lo cuente la concejal de Urbanismo, creo que es quien merece hacer las explicaciones oportunas porque ella es la que ha trabajado no en este último año y medio, sino en los ocho años anteriores. Le ha llevado mucho esfuerzo para poder dar una solución.

Ella se sintió muy dolida porque esos dos edificios se utilizaron de forma incorrecta en campaña electoral y ahora tiene un grado de satisfacción importante. Entiendo que es quien tiene que contar esa solución.

-En cuanto a la cultura, siempre la destacan como "buque insignia" de su gestión. ¿Seguirá teniendo peso?

-Nosotros siempre tenemos un compromiso especial con la cultura y así se refleja también en el presupuesto de 2026, que incluye terminar con la remodelación del antiguo cine Imperio porque es importante que quede un edificio lo suficientemente digno y dotado.

En el teatro Latorre, se ha cambiado parte del mobiliario y este año va presupuestado un equipo de sonido e iluminación, y estamos preparando las memorias para solicitar, en cuanto sea convocada, la subvención del 2% Cultural como Bien BIC.

En cuanto a las asociaciones, el capítulo de transferencias corrientes es el único que sube, en el sentido de que dotamos a las asociaciones de las cantidades que nos piden y este año también va especialmente a Amas de Casa, que no estaba reconocida y les damos una pequeñita ayuda y, sobre todo, volvemos a recuperar a las Dominicas porque necesitan más ayuda por parte de las Administraciones: ellas se autoabastecen y ofrecen una amplia gama al turismo; la Colegiata, la plaza de toros y Sancti Spiritus son los tres elementos más visitados.

Es importante también cuidar la plaza de toros; cuando llegamos, estaba descuidada completamente y hemos tenido que estar todo el año invirtiendo en ella y seguimos haciéndolo y, a mayores, durante el tiempo que ha estado gobernado el Partido Popular, el césped para evitar que el albero sufriera no se colocó, lo que ha acarreado que tengamos que volver a traer albero de Sevilla y va presupuestado; es un Bien Cultural necesario de conservar, pero requiere mucho mantenimiento y no mantenerlo de forma adecuada supone su deterioro.

-Además de la cultura, hay otra área en la que se está haciendo especial hincapié, que es la seguridad ciudadana. ¿Qué importancia le merece a su equipo de gobierno?

-Nos merece toda. Siempre recuerdo, y la capitana lo recuerda conmigo, que juré mi cargo como alcaldesa el 28 de octubre y el 3 de noviembre estaba reunida con ella, precisamente, por este tema: buscábamos, a través de la nueva Ley de Seguridad Vial, encontrar una manera de, entre comillas, dar más seguridad a Toro.

Hemos recibido críticas, pero aquí están los resultados: es increíble que los datos de criminalidad estén casi a un 0 %

Hemos recibido muchas críticas, pero aquí están los resultados: cuando ha estado aquí el subdelegado del Gobierno y ha dado los datos de seguridad de nuestra ciudad, es increíble que estemos casi a un 0% de criminalidad. Además, los ciudadanos lo ven: de miedo, angustia... porque se estaban produciendo robos en establecimientos y en viviendas, desde que están las cámaras, quizás por el efecto disuasorio, no ha habido ninguno, por lo menos, no tenemos conocimiento de que haya.

Es triste reconocer que lo único que sigue creciendo es la violencia contra las mujeres y, como mujer, es algo que me supera, no puedo soportar eso. Todo tipo de violencia, no solo la física y la psíquica, estamos hablando también de una violencia digital muy importante entre los jóvenes, que, además, la asumen como normal. No se trata de ser feminista porque proteges a la mujer, se trata de ser feminista porque protegemos la igualdad entre hombres y mujeres y que la educación sea igual desde primer momento, desde que nacen, no distinguir lo que es un niño y una niña, sino tratarlos como personas a los dos. Y aunque el sistema educativo y los ayuntamientos y el Estado y cualquier Administración pretenda proteger a la mujer, la única manera de que esté protegida es que desde la infancia y desde las unidades familiares vean que no hay diferencia.

Ángeles Medina posa en el balcón del Consistorio, engalanado con la decoración navideña. / Carmen Toro

-¿Habrá nuevo parque de bomberos profesional en 2026?

-Eso es lo que nos ha propuesto el presidente de la Diputación. Nosotros hemos tenido que volver a dotar más la partida presupuestaria para este nuevo año, va una subida para terminar de dotar el proyecto de la capacidad eléctrica suficiente que necesita; en principio, estaba valorado en menos y hemos tenido que ampliar esa partida para tenerla preparada.

Vuelvo a decir que a mí me parece que, ojalá me equivoque, no va a ser suficiente. Es muy necesario, pero no suficiente.

-Otro proyecto que avanza es Monte la Reina, con el anuncio de la última autorización de contrato ayer mismo. ¿En qué punto se encuentra ahora la gestión del Ayuntamiento?

-Estoy encantada. Lo único que hacemos es facilitar todos los trámites que el Ministerio de Defensa realiza ante nosotros. Cada vez que nos piden ayuda, la damos de la manera más eficaz, pero poco ya tenemos que decir, nada más que garantizar.

Queremos dar a los actos por el aniversario de la batalla de Toro la mayor brillantez

-En 2026, se producirá la efeméride del acontecimiento, quizás, más importante de la Historia local: la batalla de Toro. ¿Qué puede adelantar de los actos de su celebración?

-Va a haber muchos actos culturales y un acto central basado en una colaboración directa con el Ministerio de Defensa, a través de la Subdelegación de Defensa de Zamora, con el Ayuntamiento de Toro.

Lo primero que hemos previsto ha sido dignificar la figura de la reina Isabel, que está en el cruce de la carretera de Salamanca-Alaejos con Peleagonzalo, y entendemos que no está suficientemente dignificada. Ese sitio es un sitio histórico y tiene que tener una reseña, pero creemos que el sitio donde tiene que estar la efigie de la reina, tan importante en el crecimiento de la Edad Moderna, porque, sin la batalla de Toro, no sabemos qué habría ocurrido en la Edad Moderna, con el Descubrimiento de América, con nuestra situación en la actualidad,... es otro.

Tenemos mucho interés en que sea un acto exclusivamente castrense, va a venir un destacamento importante y vamos a hacer una jura de bandera mixta, es decir, van a jurar civiles y militares; con el tiempo suficiente, pondremos a disposición de los ciudadanos una lista donde apuntarse.

Ya está todo preparado y estamos esperando complementar a los Ingenieros de Salamanca, que ya han confirmado que vendrán, con otra parte del Ejército muy espectacular, pero me la voy a reservar. Ya está todo preparado, los sitios, los lugares, las personas que intervendrán y sólo queda la confirmación de ese cuerpo especial. Queremos darle la mayor brillantez posible y que la gente se vaya con un buen sabor de boca y vaya a recordar que el fundamento de nuestro Estado español está aquí. Aunque ya hayamos perdido ese protagonismo, hay que recuperarlo.

Hay proyectos pendientes de rematar, pero siempre cumplo mi palabra

-Previsiblemente, en 2026, también habrá un cambio en la Alcaldía, en el que la relevará en el cargo Carlos Rodríguez, como acordaron en el pacto para la moción de censura. ¿Cuándo se producirá?

-Todo el mundo que me conozca sabe que lo que hago es cumplir mi palabra. No hay todavía una fecha definida porque quedan pendientes determinados proyectos que se iniciaron y hay que rematar, si no, sería estropearlos si alguien que los empezó no los acaba por la sencilla razón de que, por mucho que nos contemos las cosas y estemos en perfecto estado de compenetración, somos personas diferentes. Nunca he dejado de cumplir mi palabra.

-¿Un deseo para 2026?

-A mí me encantaría que los ciudadanos de Toro apreciaran lo que significa estar en el gobierno de una ciudad. Nadie se da cuenta, solamente vemos lo que está mal, pero no se ve el esfuerzo, no por mí, sino por todos los que se dedican al servicio público, no sólo hablo del gobierno de la ciudad, también los poderes públicos, los servicios públicos, Protección Civil, bomberos, Policía, incluso, los propios ciudadanos que prestan un servicio público: la restauración, voluntarios,..

Los de a pie sólo sabemos criticar. A mí me gustaría que cualquier ciudadano de Toro se pusiera en el lugar del otro y sería fácil de entender. No obstante, como alcaldesa, tengo que felicitar y desear un año espectacular en 2026, que la ciudad de Toro siga creciendo y que cada día salgamos más a la calle porque eso significará que seremos más felices.