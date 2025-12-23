Las ventas de vino de Toro aumentan un 3% y superan los 14,4 millones de botellas

La Denominación de Origen Toro ha logrado revertir el descenso de ventas registrado en los últimos tres años y, a falta de que una semana para que concluya el 2025, la comercialización se ha incrementado a lo largo de los últimos doce meses un 3%.

Así lo ha adelantado este martes el presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, en la presentación del balance del trabajo desarrollado a lo largo del último año, acto en el que también ha expuesto las previsiones para el 2026.

En este sentido, precisó que cuando restan pocos días para el cierre el ejercicio 2025 las ventas de contraetiquetas reflejan un aumento del 3% respecto al pasado año, al alcanzar la cifra de 14.430.000.

Nalda valoró positivamente el aumento de ventas, ya que supone romper la tendencia negativa de los últimos tres años. Y es que, como recordó, la pandemia y la guerra de Ucrania supusieron un punto de inflexión que desembocó en un descenso de las ventas que en 2024 se situaron en 14 millones de contraetiquetas, cifra que ya se ha superado en 2025 cuando no se ha cerrado el ejercicio y todavía las bodegas pueden retirar “tirillas” para comercializar sus vinos en una de las épocas de mayor demanda como es la Navidad.

Los vinos más demandados

De los diferentes vinos que se elaboran en la Denominación de Origen Toro, el tinto roble es el más demandado y su volumen de ventas alcanza este año los 7,7 millones de botellas, por lo que representa el 53% de la comercialización total.

Por su parte, el tinto joven ocupa el segundo lugar en el ranking de ventas, con 5,7 millones de botellas, cifra que supone el 39,7% del total.

Del balance de ventas, Nalda también destacó que, por el mayor consumo a nivel mundial de los vinos blancos, las ventas de los que se elaboran en Toro han aumentado un 11% y rozan el medio millón de botellas. Así, la comercialización de vinos blancos en la Denominación de Origen Toro representa el 3% del total de las ventas y Nalda animó a las bodegas a seguir elaborando este tipo de vinos cada vez más demandados en el mercado.

En cuanto a las causas que han provocado este aumento en las ventas, a pesar de las dificultades del sector y del menor consumo de vino a nivel global, Nalda destacó que la Denominación de Origen Toro ha reforzado su apuesta por la comercialización exterior con diferentes actos promocionales y que se traduce en que la exportación representa el 47% de las ventas totales.

Además, recordó que algunas de las “grandes bodegas” amparadas por el sello de calidad han realizado un importante esfuerzo promocional para incrementar sus ventas y su presencia, especialmente, en el canal de alimentación.

Del mismo modo, recalcó que los “precios competitivos” han favorecido la mayor comercialización de los vinos de Toro en un mercado con una “oferta masiva” por parte de algunas zonas productoras, a pesar del descenso del consumo.

Incidió Nalda en la importancia de la exportación de los vinos de Toro para revertir el descenso de ventas de los últimos años y reconoció que, aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado externo. En este punto, aclaró que los aranceles anunciados por Donald Trump provocaron que en los meses previos a la imposición de un 15% adicional al del 10% que ya abonaban las bodegas los importadores realizaran un importante acopio de vino ante la “incertidumbre” que generó la medida.

Sin dejar de lado Estados Unidos, el Consejo Regulador seguirá apostando por explorar otros mercados, especialmente el asiático, e intensificará la promoción en Suiza, Países Bajos o Alemania, así como en países de Sudamérica, además de impulsar alguna acción en Rusia cuando la situación “se estabilice” en el momento en el que finalice la guerra con Ucrania.

Promoción

Por otra parte, el presidente del ente regulador realizó un balance de las acciones promocionales de los vinos de Toro a lo largo del último año y anunció las previstas para 2026.

Así, a lo largo del último año, el Consejo Regulador y varias bodegas de la zona ha participado en las ferias Barcelona Wine Week, en Prowein Dusseldorf, en Prowein Asia Hong Kong y en Prowine China Shanghai.

Al margen de su asistencia a ferias, el Consejo Regulador también organizó en 2025 los Salones del Vino de Toro en México, que se celebraron en Ciudad de México y en Guadalajara y el Salón de Vinos en Londres, además de participar en el certamen “Valladolid Vino+Tapas” y de organizar una cata de vinos de Toro presentes en Singapour en la que participó el primer español Master Sommelier, Roberto Durán.

En 2025, el Consejo Regulador promovió también una nueva edición de la Feria del Vino de Toro en la que tuvo lugar la calificación de la añada y recibió a prescriptores chinos en una “misión inversa”.

Las acciones promocionales proseguirán en el nuevo año durante el que el ente regulador estará presente en la nueva edición de la feria Barcelona Wine Week y en el Salón del Gourmet, mientras que a nivel internacional participará en Prowein Dusseldorf y en Prowine Singapore.

Del mismo modo, en enero organizará el Salón del Vino de Toro en Ciudad de México, en el que participarán 14 bodegas y que se completará con una master class previa. Para el nuevo año, el Consejo Regulador también ha cerrado la publicación de un reportaje en la revista Decanter, a cargo de Ines Salpcio, sobre 30 vinos de la zona.

Música y deporte

En el marco del balance del año, Nalda también destacó otras acciones desarrolladas en el ámbito de la zona de producción de la Denominación de Origen Toro con el fin de captar más consumidores, especialmente entre los más jóvenes.

Así, el Consejo Regulador patrocinó la marcha ciclista VintoroBike, el festival Vintoro Rock, el Triatlón de Zamora y el de Medina de Rioseco, la marcha ciclista “Mata Cucos” de Venialbo y organizó un brindis colectivo en el Día del Vino con Denominación de Origen, al margen de renovar el patrocinio al club de atletismo de Toro.

Vendimia

Por otra parte, Nalda también se refirió a la última vendimia en la que se recolectaron más de 19,7 millones de kilos de uva, campaña que se prolongó casi dos meses, desde el 25 de agosto hasta el 27 de octubre, y en la que se mantuvo la superficie de viñedo inscrito con un total de 5.535 hectáreas.

Una nueva bodega, Dominio del Bien Amado, ha formalizado este año su inscripción en la Denominación de Origen Toro que, con esta incorporación, suma un total de 64 bodegas certificadas.

Por último, el presidente del Consejo Regulador destacó que en 2025 se aprobó un cambio normativo que ampara legalmente la venta de los vinos espumosos elaborados por el método tradicional y que ya se comercializan al amparo de la Denominación de Origen Toro.