La Fundación González Allende restaura dos imágenes del Alfoz

La Fundación González Allende ha promovido y financiado la restauración de dos tallas de la imaginería religiosa que forman parte del patrimonio artístico del Alfoz de Toro.

Se trata de un Cristo crucificado de estilo gótico procedente de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de Villardondiego, y de una Virgen de las Nieves que se encuentra en la Colegiata de Santa María la Mayor, aunque procedía de la iglesia de San Pedro del Olmo de Toro, de donde pasó a la de la Trinidad y, de allí, a la Colegiata, donde ya se encuentra de nuevo.

En el caso del Crucificado de Villardondiego, que tenía muchos repintes y tuvo una intervención "seria" en el siglo XVII, había desaparecido la cruz original, que sería de gajos, como ha explicado el presidente de la Fundación González Allende, José Navarro Talegón.

Durante el proceso de restauración, se han eliminado los repintes y la suciedad, también se han consolidado las capas de pintura existentes y la estructura. Además, como ha explicado Navarro Talegón, se le ha quitado la corona de espinas que tenía y que no era la original, sino que estaba sobrepuesta al aro de la corona primitiva. La corona retirada estaba hecha con un trozo de soga trenzada.

Por otro lado, se ha cambiado la cruz, del siglo XVII, que estaba "degradadísima" y "tenía muy poca consistencia" y se le han retirado varios clavos que el Cristo tenía en el pecho para fijarlo a dicha cruz.

La talla data de en torno al año 1300, "de la época de Sancho IV y María de Molina", y tiene otros "gemelos" en la zona, como en los conventos de Santa Clara y San José (El Carmen) de Toro y en Morales de Toro.

Aunque el Crucificado estará hasta el 15 de enero en la iglesia de San Lorenzo de Toro, donde ahora puede verse, después volverá a su "casa", en la parroquia de Villardondiego.

En el caso de la Virgen de las Nieves, entallada en madera policromada, "con buena intención, pero con muy mal criterio", en su momento, le quitaron la toca que tenía, que era de sarga encolada y que "le aportaba volumen".

De conformidad con fotos anteriores a este "desatino", se le ha rehecho también en sarga encolada el acabado que tenía la cabeza de la imagen.

Las restauraciones las han llevado a cabo los restauradores Alicia Guerra Ibáñez y Javier García-Lozano Estudillo, formados en la Escuela de Restauración de Madrid, con la que se han hecho 30 campañas en las que se han restaurado "centenares" de obras de arte a cargo de la Fundación González Allende.