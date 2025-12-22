Liberada la parcela de Toro en la que se construirá el nuevo Parque de Bomberos

Los trabajos de derribo del antiguo matadero de Toro encaran su recta final y tan solo resta ejecutar pequeños "remates" para liberar la parcela en la que está previsto levantar el nuevo Parque Comarcal de Bomberos.

La demolición del inmueble, en desuso desde hace años, era un paso necesario para impulsar la construcción del futuro Parque y fue adjudicada por la Diputación Provincial a la empresa Estejosan, por un importe total de 39.846 euros.

El plazo de ejecución de los trabajos de derribo del antiguo matadero era de dos meses a contar desde la firma del acta de replanteo.

En las últimas semanas, operarios de la empresa han trabajado en la demolición del inmueble y en la preparación del terreno del solar en el que se llevará a cabo el proyecto de construcción de la nueva infraestructura de emergencias que prestará servicio a Toro, a la comarca y a otros pueblos de la provincia.

El Parque Comarcal de Bomberos ocupará una parcela de 1.972 metros cuadrados en la que está previsto construir una nave de 440 metros cuadrados, un almacén, un gimnasio y un edificio administrativo equipado con habitaciones, cocina, comedor, vestuarios, sala de estar y un aula de formación.

Al margen de sufragar los trabajos de demolición del antiguo matadero, la Diputación Provincial también ha adjudicado ya las obras de construcción del futuro Parque de Bomberos de Toro a la empresa zamorana Zapaín, para las que se ha fijado un plazo de ejecución de seis meses.

La institución provincial financiará la construcción de las nuevas instalaciones y el presupuesto asciende a 750.000 euros.