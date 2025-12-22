Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Escuela de Música de Toro visita las residencias locales

El Grupo de Metales y el ensemble de Flautas del centro "Jesús López Cobos" ha llevado hasta ellas los villancicos para el disfrute de los usuarios

Los alumnos de la Escuela de Música de Toro visitan las residencias locales.

Los alumnos de la Escuela de Música de Toro visitan las residencias locales. / Carmen Toro

Carmen Toro

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos" han visitado en la tarde de este lunes las residencias de la ciudad para amenizar la tarde a sus usuarios.

El grupo de Metales ha interpretado su música en el Centro Multiusos "Palacio de Valparaíso" de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora (AFA Zamora), a la residencia "Ciudad de Toro" y al Centro de Día de Fundación Intras.

Mientras que el ensemble de Flautas traveseras ha llenado de música, a través de las notas de los villancicos, las residencias "Virgen del Canto", dependiente de la Diputación de Zamora, y "San Agustín", que gestiona Cáritas.

La actividad intergeneracional que han supuesto estas visitas ha clausurado el programa de actuaciones y actos que los alumnos de la Escuela de Música de Toro tenía previstos con motivo de las fiestas navideñas.

El ensemble de Flautas, durante la actuación en una de las residencias.

El ensemble de Flautas, durante la actuación en una de las residencias. / Carmen Toro

