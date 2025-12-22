Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Biblioteca de Toro fomenta el juego infantil con dos talleres navideños

Los más pequeños podrán disfrutar de un "gran tablero" de juegos y emular a los arquitectos en la construcción con bloques

Sala de lectura de la Biblioteca de Toro

Sala de lectura de la Biblioteca de Toro / Carmen Toro

M. J. Cachazo

La Biblioteca de Toro se ha propuesto convertirse en Navidad en un espacio de juego para los más pequeños y, además de ofrecer algunos de los recursos de los que dispone para jugar, ha programado dos talleres infantiles.

El primero se celebrará el martes 30 de diciembre a partir de las 11.00 horas y cuenta con la colaboración de la asociación "El Martillo de Toro". Durante el taller, la sala infantil de lectura de convertirá en un gran tablero y los participantes podrán disfrutar de diferentes juegos para distintas edades.

El segundo taller tendrá lugar el viernes 2 de enero. Desde las 11.00 horas y de la mano de @mini2ac Talleres de Arte y Arquitectura, los niños se convertirán en arquitectos y jugarán a la construcción con bloques.

Ambos talleres están dirigidos a niños a partir de los seis años y es necesario inscribirse previamente en el WhastApp 980690108 o en el correo casacultura@toroayto.es.

