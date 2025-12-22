Un belén "de todos y de Toro" en el Ayuntamiento, gracias a Intras

El tradicional belén gigante realizado por usuarios del centro que Intras tiene en Toro ya puede visitarse en la planta baja del Ayuntamiento.

Se trata de una composición que viene instalándose en el hall del Consistorio desde la Navidad de 2018 y que "es de todos y de Toro", como remarcaron responsables de Fundación Intras durante el acto de inauguración del montaje navideño.

Desde la primera, todas las ediciones se han ido ampliando con figuras nuevas. En el caso de este año, ha sido la estructura del propio portal de Belén el elemento que se ha añadido como novedad y que los usuarios han realizado a partir de textil reciclado, ya que en el Centro de Día que Intras tiene en Toro tienen en marcha un programa de recuperación de ropa.

Y es que "prácticamente todos" los elementos que componen el belén están realizados con materiales reciclados, tanto las telas como las estructuras, el papel con el que están hechos los animales y demás figuras.

El principal objetivo de la instalación de este belén en el Ayuntamiento es el de "hacer una acción de sensibilización y acercarnos al pueblo, a través de las figuras y a través de la realización de este belén" por parte de las alrededor de 20 personas usuarias del Centro de Día de Toro que participan en su elaboración, y que cumple también el objetivo de la inserción social y de empleo de personas con discapacidad.

El belén, "un regalo que hace la Fundación para la población de Toro y para el Ayuntamiento, para el aprovechamiento de ello y para que veáis todas las técnicas que hacemos en el Centro de Día de Toro", podrá visitarse hasta el 6 de enero de 2026, como explicó el director del Centro de Día de Intras en Toro, Rodrigo Villar, que también agradeció la buena disposición del Ayuntamiento de Toro.

En la inauguración del montaje, también estuvieron presentes la directora territorial de Fundación Intras en Castilla y León, Elisabeth Lucas Cardoso, y los concejales de Asuntos Sociales y Fiestas, Francisco Rodríguez y María Velasco, respectivamente.