Las alumnas de baile de Sandra Iglesias actúan en la residencia "Virgen del Canto" de Toro
Los cuatro grupos interpretaron sus coreografías para alegrar la tarde navideña a los "abuelos"
Los grupos de baile que dirige la profesora Sandra Iglesias han visitado este lunes la residencia Virgen del Canto", dependiente de la Diputación de Zamora, donde las alumnas de los diferentes cursos que dirige Iglesias ofrecieron hasta cuatro actuaciones.
Primero, fueron las alumnas de Pre-danza, las más pequeñas, las que ofrecieron la coreografía de un villancico que que habían preparado "con mucho cariño". Después, los grupos de Coreográfico, Baile Moderno I y Baile Moderno II hicieron lo propio, al ritmo de animadas canciones.
Además, las pequeñas y jóvenes bailarinas repartieron después entre los "abuelos" de la residencia un "pequeño detalle" que las alumnas han querido tener con los mayores: unas tarjetas navideñas dibujadas por ellas mismas para felicitarles la Navidad.
Las pequeñas animaron la tarde así a los usuarios y, también, a los trabajadores del centro, gracias a las coreografías que, ataviadas con complementos de estética navideña, pusieron en escena.
- El 'envenenado regalo' de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro
- Crisis en la Junta Pro Semana Santa de Toro: dimiten el secretario y la tesorera
- Ahora Decide pide que se recuperen los horarios del autobús entre Toro y Madrid
- Los bomberos sofocan un incendio en una céntrica calle de Toro
- Más de 600 jóvenes zamoranos se benefician de los programas de empleo impulsados por la Junta
- Las cofradía Siete Palabras de Toro incorporará un coro de canto gregoriano en su procesión
- La Escuela de Música de Toro traslada sus planes de futuro a la Diputación
- La conexión de autobuses entre Toro y Madrid mejorará con la ampliación de frecuencias los viernes y domingos