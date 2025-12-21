Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Papá Noel "regala" alegría y cariño a las mujeres de Tagarabuena

Josué Bermejo sorprende a un grupo de mujeres con un inolvidable y emotivo encuentro promovido por una vecina del barrio

Josué Bermejo posa con las vecinas del barrio de Tagarabuena durante el encuentro. | CEDIDA

M. J. Cachazo

Alegría, buen humor y grandes dosis de cariño. Estos son los "regalos" que han recibido recientemente un grupo de mujeres de Tagarabuena durante un encuentro con Papá Noel, encarnado por el joven toresano Josué Bermejo.

Una vecina del barrio toresano, Begoña, sorprendió al grupo de mujeres, cuyas edades oscilan entre los 70 y los 94 años, con la inesperada visita de Papá Noel y un inolvidable encuentro repleto de sonrisas y alegría.

Durante todo el año, Begoña "cuida" de sus vecinas para que se mantengan activas y para, desde la unidad, combatir la soledad no deseada en el medio rural.

