Papá Noel "regala" alegría y cariño a las mujeres de Tagarabuena
Josué Bermejo sorprende a un grupo de mujeres con un inolvidable y emotivo encuentro promovido por una vecina del barrio
Alegría, buen humor y grandes dosis de cariño. Estos son los "regalos" que han recibido recientemente un grupo de mujeres de Tagarabuena durante un encuentro con Papá Noel, encarnado por el joven toresano Josué Bermejo.
Una vecina del barrio toresano, Begoña, sorprendió al grupo de mujeres, cuyas edades oscilan entre los 70 y los 94 años, con la inesperada visita de Papá Noel y un inolvidable encuentro repleto de sonrisas y alegría.
Durante todo el año, Begoña "cuida" de sus vecinas para que se mantengan activas y para, desde la unidad, combatir la soledad no deseada en el medio rural.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 'envenenado regalo' de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro
- El adiós a los horarios 'intempestivos' del autobús entre Toro y Madrid, cada vez más cerca: 'Hay movimientos
- Zamora en Pie informa en Morales de Toro sobre la instalación de plantas de biogás
- Ahora Decide pide que se recuperen los horarios del autobús entre Toro y Madrid
- Los bomberos sofocan un incendio en una céntrica calle de Toro
- Más de 600 jóvenes zamoranos se benefician de los programas de empleo impulsados por la Junta
- Las cofradía Siete Palabras de Toro incorporará un coro de canto gregoriano en su procesión
- COAG forma en Toro sobre el cultivo y comercialización del pistacho