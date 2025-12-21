La "Nochebuena Cantaora", la antesala flamenca de la Navidad en Toro

El Teatro Fundos Latorre de Toro ha acogido este domingo uno de los actos culturales más esperados en las fiestas de Navidad, la "Zambomba Jerezana".

El espectáculo musical "Nochebuena Cantaora" hizo vibrar a los numerosos aficionados que se congregaron en el liceo toresano y que disfrutaron del talento de José "El Berenjeno", acompañado al cante y al baile por Marga de Jerez, Antonio Peña "El Tolo" y África Granados.

El elenco de artistas, en la actuación ofrecida en el Teatro Fundos Latorre. / Carmen Toro

Manuel Heredia, a la guitarra, y David del Gasolina, a la percusión, fueron los artistas encargados del acompañamiento musical del espectáculo flamenco.

En el marco de la "Nochebuena Cantaora" los artistas brindaron con vino de Toro y repartieron polvorones y dulces entre el público que siguió el espectáculo que en los últimos años se ha consolidado como una cita ineludible en la antesala de las fiestas de Navidad.