Crisis en la Junta Pro Semana Santa de Toro: dimiten el secretario y la tesorera

La dimisión del secretario y de la tesorera de la Junta Pro Semana Santa de Toro, David Alonso y Sandra Oncalada, respectivamente, ha desencadenado una crisis interna en la entidad, tan solo 15 meses después de que fuera renovada tras las elecciones celebradas en octubre de 2024.

Alonso y Oncalada comunicaron la decisión de renunciar a sus cargos en la última asamblea celebrada por la Junta Pro Semana Santa en Toro. Ambas dimisiones han obligado a la entidad a "abrir un periodo de reflexión" que se prolongará hasta el 9 de enero, fecha en la que se celebrará una nueva asamblea, para en este periodo de tiempo, "intentar encauzar la situación y que se imponga la cordura", con el objetivo de "no dañar a la Semana Santa de Toro".

Las dimisiones de Alonso y Oncalada en los cargos de secretario y tesorera son "definitivas" y han sido justificadas en la "falta de comunicación".

Crescencio Álvarez y Amparo de la Calle seguirán al frente de la Junta Pro Semana Santa de Toro desempeñando, respectivamente, los cargos de presidente y vicepresidenta hasta, al menos, agotar el "periodo de reflexión" del que, en parte, dependerá el futuro de la entidad, que pasa por la designación de un nuevo secretario y de otro tesorero o por la convocatoria de elecciones.

En todo caso, la dimisión de Alonso y Oncalada ha desencadenado una crisis interna en el órgano gestor sobre la que, por el momento, se ha impuesto el silencio para que prevalezca la "reflexión", con el fin de no adoptar decisiones precipitadas que puedan perjudicar a la Pasión toresana.

Crescencio Álvarez fue elegido presidente de la Junta Pro Semana Santa de Toro a principios de octubre de 2024. La suya fue la única candidatura presentada al proceso electoral, al que concurrió con los avales necesarios por parte de las cofradías que integran la Junta Pro Semana Santa.

La candidatura de Álvarez fue respaldada con 15 votos a favor y recibió cinco en contra, mientras que un sufragio fue nulo. Tras su experiencia de cinco años como presidente de la cofradía de Jesús Nazareno y Ánima de la Campanilla, Álvarez decidió presentar su candidatura para presidir la Junta Pro Semana Santa, con una lista que aunaba experiencia y juventud e integrada por personas comprometidas con la Pasión de Toro.

Entre otros objetivos, la renovada Junta Pro Semana Santa se marcó el reto de lograr el reconocimiento de Interés Turístico Nacional para la Pasión toresana y poner en valor una de las celebraciones más arraigadas en la ciudad que, a lo largo de su dilatada historia, ha conseguido mantener su singularidad y esencia original.

Este era uno de los objetivos que el órgano gestor de la Semana Santa se había marcado a largo plazo, es decir, para un mandato de cinco años que, en función de lo que suceda en la asamblea del 9 de enero, podría prolongarse hasta el 2029 o limitarse en el tiempo si, finalmente, fuera necesario convocar nuevas elecciones.