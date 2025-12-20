Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El teatro de Toro acoge un concierto navideño "a dos bandas"

"La Lira" y el conjunto juvenil y el coro de la Escuela de Música Jesús López Cobos han ofrecido el tradicional recital en el teatro Fundos-Latorre

&quot;La Lira&quot; actúa en el concierto de Navidad en el teatro Fundos-Latorre de Toro.

"La Lira" actúa en el concierto de Navidad en el teatro Fundos-Latorre de Toro. / Carmen Toro

Carmen Toro

La banda de música "La Lira" ha ofrecido en el teatro Fundos-Latorre el tradicional concierto de Navidad, en el que el conjunto tocó obras como "Toyland Suite", de Ferrer Ferrán; "Muñecos y Marionetas", "La casa de las muñecas", "El tren", "El soldadito de plomo", "Carol of the bells" o "Highlights Nadalenc", de Benjamín Garzón García.

La primera parte del recital estuvo a cargo de la banda y el coro de la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos", que interpretaron otras piezas como "Scorpion", "Africata" y "Jingle Bell Rock".

"La Lira" actuó bajo la dirección de Jairo del Río, mientras que la banda de la Escuela de Música lo hizo a las órdenes de la batuta del director del centro, Luis Ángel Vaquero.

La banda y el coro de la Escuela de Música &quot;Jesús López Cobos&quot;, durante el concierto.

La banda y el coro de la Escuela de Música "Jesús López Cobos", durante el concierto. / Carmen Toro

