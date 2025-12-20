El palacio de Bustamante de Toro, en riesgo de "ruina total" por su "deplorable estado de conservación"

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha instado a la Junta a implicarse en la rehabilitación del palacio de Bustamante de Toro para frenar su deterioro y evitar su "ruina total" y nuevos derrumbes que comprometen la conservación del histórico edificio.

La formación ha registrado una pregunta en las Cortes de Castilla y León en la que solicita a la Administración regional que "tome cartas en el asunto" ante el "deplorable estado de conservación" del palacio de Bustamante, en el que ha sido necesario colocar una estructura metálica en el exterior para evitar el desplome de parte de su fachada hacia la calle.

Recordó UPL que el palacio fue construido en el siglo XV y que en su interior una estancia fue ocupada por Santa Teresa de Jesús durante sus visitas a la ciudad de Toro. En 1460, Inés Gómez Falcona, vecina de Villalpando vendió el palacio de García Alonso de Ulloa, cuyo mayorazgo fue heredado por Guiomar de Ulloa. A pesar de su "rica" historia, como precisó UPL, el palacio de Bustamante ha sufrido derrumbes parciales en los últimos años, "fruto del abandono y la dejadez que viene sufriendo".

Por otra parte, la formación recuerda en su iniciativa parlamentaria que en el año 2020 el Ayuntamiento procedió a incoar un expediente a la propiedad por el derrumbe de parte de la estructura del edificio, además de reclamar medidas urgentes para consolidar la estructura del palacio y evitar nuevos desprendimientos.

Informe técnico

El Ayuntamiento también remitió un informe técnico a la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta, en el que remarcaba el valor histórico de algunas estancias del palacio, tales como el oratorio que ocupó Santa Teresa de Jesús, sin que la Junta impulsara ninguna acción para garantizar su conservación.

Dos años más tarde y, ante el deterioro del oratorio de Santa Teresa de Jesús, el Ayuntamiento procedió a vallar el entorno del inmueble por el riesgo de desplome hacia la vía pública, además de instalar una estructura metálica para evitar el derrumbe de parte de la fachada ante el peligro de colapso del oratorio de Santa Teresa de Jesús.

Sin embargo, como refleja UPL en su pregunta en las Cortes de Castilla y León, "ni la propiedad directamente ni la Junta de manera subsidiaria como administración con competencias en materia de patrimonio tomaron medidas, lo que provocó que en octubre de 2022 un nuevo derrumbe en este palacio destruyese gran parte del oratorio o habitación de Santa Teresa, tras colapsar una pilastra y el muro de tapial que sostenía la estructura de la cubierta".

Por último, la formación advierte a la Junta que "este derrumbe parcial no será el último si no se actúa, dado el delicado estado de este palacio y sus estructuras tanto interiores como su fachada exterior", por lo que reclama "medidas urgentes" para salvar un emblema del patrimonio de Toro, enclavado en una zona muy transitada por los toresanos, ya que se encuentra situado junto a la plaza Bustamante, el pabellón deportivo, la piscina climatizada, el centro de salud o la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro.