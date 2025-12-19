Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras del Museo de Semana Santa de ZamoraPrisión sin fianza empresario de SanabriaPatrullas vecinales en San CristóbalAcuerdo Policía Municipal y Ayuntamiento de Zamora
instagramlinkedin

Los niños de las Escuelas Deportivas Municipales de Toro celebran la Navidad

El pabellón "Fernando Marbán" ha acogido la fiesta previa a las vacaciones, en la que los pequeños han disfrutado de hinchables, toboganes y de la visita de Papá Noel

GALERÍA | Los niños de las Escuelas Deportivas Municipales celebran la Navidad

GALERÍA | Los niños de las Escuelas Deportivas Municipales celebran la Navidad

Ver galería

GALERÍA | Los niños de las Escuelas Deportivas Municipales celebran la Navidad /

Carmen Toro

La fiesta de Navidad de las Escuelas Deportivas Municipales hizo disfrutaron en la tarde del jueves a los pequeños que practican los diferentes deportes que oferta el Ayuntamiento de Toro.

Los niños matriculados en las diferentes disciplinas deportivas que se imparten a lo largo del curso han podido disfrutar de juegos y actividadesy de los hinchables y toboganes que se instalaron con este motivo en la cancha del pabellón municipal "Fernando Marbán".

Más tarde, los pequeños tuvieron la visita de Papá Noel, que recibió a los niños y repartió golosinas entre ellos.

Noticias relacionadas y más

La fiesta supuso así una jornada llena de ilusión y diversión para los más pequeños, en medio de un ambiente deportivo y familiar previo a las vacaciones escolares de Navidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents