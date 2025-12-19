Los niños de las Escuelas Deportivas Municipales de Toro celebran la Navidad

La fiesta de Navidad de las Escuelas Deportivas Municipales hizo disfrutaron en la tarde del jueves a los pequeños que practican los diferentes deportes que oferta el Ayuntamiento de Toro.

Los niños matriculados en las diferentes disciplinas deportivas que se imparten a lo largo del curso han podido disfrutar de juegos y actividadesy de los hinchables y toboganes que se instalaron con este motivo en la cancha del pabellón municipal "Fernando Marbán".

Más tarde, los pequeños tuvieron la visita de Papá Noel, que recibió a los niños y repartió golosinas entre ellos.

La fiesta supuso así una jornada llena de ilusión y diversión para los más pequeños, en medio de un ambiente deportivo y familiar previo a las vacaciones escolares de Navidad.