Mejora de la segurida vial: La Junta instala señales luminosas en la carretera Medina de Rioseco en Toro

La Junta de Castilla y León ha llevado a cabo esta semana la instalación de tres señales luminosas en los pasos de peatones que se encuentran a lo largo de la carretera Medina de Rioseco.

Además, se ha colocado una señal que mide la velocidad de los vehículo en tiempo real, con la intención de que los conductores que circulan reduzcan la misma y se adecuen al límite establecido para la vía.

Estas medidas atienden a una solicitud de la mejora de la seguridad vial en esta carretera que se trasladó desde el Ayuntamiento de Toro a la Junta, ya que es la titular de la vía.

Desde el Consistorio, expusieron que "era necesario tomar medidas para mejorar la seguridad vial y evitar accidentes mortales" en la zona, como el ocurrido en uno de los pasos de peatones de la vía hace casi dos años, tras el que falleció una joven menor de edad.

La petición se realizó tras una reunión mantenida entre los concejales de Seguridad Ciudadana y Obras y Urbanismo, Javier Gómez Valdespina y Ruth Martín, respectivamente, y el ingeniero municipal, con el objetivo de abordar la "necesidad de hacer algo" para mejorar la seguridad vial en los pasos de cebra de la carretera Medina de Rioseco.

Esta necesidad se trasladó por parte del técnico municipal a los compañeros responsables en la Junta de Castilla y León, desde donde le informaron de que estaban trabajando en el asunto para hacer mejoras que, finalmente, se han traducido en la instalación de las tres señales luminosas de aviso junto a cada uno de los cruces para peatones.

El edil de Seguridad Ciudadana ha agradecido a la Junta a implantación de estas señales luminosas, con las que esperan evitar accidentes y "lamentar desgracias".