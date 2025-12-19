"DemoDay", la sesión que ha mostrado el mundo de la impresión 3D en Toro
El Centro CyL Digital del Ayuntamiento ubicado en la Casa de Cultura Municipal ha acogido esta jornada de aprendizaje sobre las TICs
El Centro CyL Digital del Ayuntamiento de Toro ha acogido esta semana la sesión informativa "Demoday. Impresión 3D", que ha estado dirigida a las personas de todas las edades interesadas en adentrarse en esta técnica.
La Casa de Cultura Municipal —que alberga el Centro CyL Digital en Toro— ha sido así el punto de encuentro de los ciudadanos interesados en el mundo de la impresión en tres dimensiones, de la que han podido descubrir aspectos gracias a la sesión impartida por el formador de los centros de CyL Digital Álvaro González.
González explicó a los asistentes aspectos tanto del hardware de las máquinas, como las partes del sistema extrusor, como del software de las impresoras 3D, como, por ejemplo, cómo usar un programa de diseño 3D, la familiarización de los usuarios con la interfaz, la creación de geometría básica, la manipulación de objetos o la exportación del modelo una vez que el diseño está concluido.
El formador hizo una demostración "in situ" con una impresora 3D para completar la sesión de aprendizaje de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
