Los bomberos sofocan un incendio en una céntrica calle de Toro
El fuego se originó en la puerta de entrada de una vivienda ubicada en la calle Botellos y se desconocen las causas que lo provocaron
Los bomberos de Toro han sofocado en la mañana de este viernes un incendio que se había originado en una vivienda deshabitada ubicada en la céntrica calle Botellos de la localidad.
Las llamas se originaron al prenderse la puerta de madera de acceso al edificio desde la calle, por causas desconocidas, aunque la vivienda no cuenta con luz eléctrica, según han explicado desde el parque de bomberos de Toro.
Se trata de una vivienda deshabitada en muy mal estado de conservación, de ruina “casi inminente” y cuya puerta principal está abierta de manera habitual por lo que "tiene un riesgo", aunque no hay que lamentar daños personales y las llamas no llegaron a propagarse hacia el interior de la vivienda.
Los bomberos de Toro recibieron el aviso que les alertaba del incendio a las 10.35 horas de este viernes e inmediatamente se desplazaron hasta el lugar efectivos voluntarios para extinguir el fuego.
- El 'envenenado regalo' de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro
- El adiós a los horarios 'intempestivos' del autobús entre Toro y Madrid, cada vez más cerca: 'Hay movimientos
- Azucarera niega un plan de deslocalización y reitera su apuesta por la fábrica de Toro
- El Ayuntamiento de Toro solicita al Gobierno frecuencias más razonables de los autobuses a Madrid
- Ahora Decide pide que se recuperen los horarios del autobús entre Toro y Madrid
- Más de 600 jóvenes zamoranos se benefician de los programas de empleo impulsados por la Junta
- Las cofradía Siete Palabras de Toro incorporará un coro de canto gregoriano en su procesión
- COAG forma en Toro sobre el cultivo y comercialización del pistacho