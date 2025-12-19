Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos sofocan un incendio en una céntrica calle de Toro

El fuego se originó en la puerta de entrada de una vivienda ubicada en la calle Botellos y se desconocen las causas que lo provocaron

Un bombero del parque de Toro, ante la vivienda que ha sufrido el incendio este viernes.

Un bombero del parque de Toro, ante la vivienda que ha sufrido el incendio este viernes. / Bomberos de Toro.

Carmen Toro

Los bomberos de Toro han sofocado en la mañana de este viernes un incendio que se había originado en una vivienda deshabitada ubicada en la céntrica calle Botellos de la localidad.

Las llamas se originaron al prenderse la puerta de madera de acceso al edificio desde la calle, por causas desconocidas, aunque la vivienda no cuenta con luz eléctrica, según han explicado desde el parque de bomberos de Toro.

Se trata de una vivienda deshabitada en muy mal estado de conservación, de ruina “casi inminente” y cuya puerta principal está abierta de manera habitual por lo que "tiene un riesgo", aunque no hay que lamentar daños personales y las llamas no llegaron a propagarse hacia el interior de la vivienda.

Los bomberos de Toro recibieron el aviso que les alertaba del incendio a las 10.35 horas de este viernes e inmediatamente se desplazaron hasta el lugar efectivos voluntarios para extinguir el fuego.

