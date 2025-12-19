Antonio Holgado cuenta su testimonio como víctima del terrorismo en el Pardo Tavera de Toro

Antonio Holgado, guardia civil que fue víctima del atentado cometido por ETA en la plaza República Dominicana de Madrid en 1986, ha estado con los alumnos de Bachillerato del instituto Cardenal Pardo Tavera para contarles en primera persona el testimonio de una víctima del terrorismo.

Holgado habló de su experiencia sobre el terrorismo, "que he sufrido en mis carnes por parte de la banda terrorista ETA" y sobre "cómo era el antes del atentado, durante el atentado y mi vida posterior al atentado". Para ello, se apoyó en una presentación y un vídeo sobre el suceso, que, como recordó, mató a 12 guardias civiles y dejó 42 heridos, como fue su caso.

"Después de curarme las heridas físicas que me provocó el atentado, me quedaron las heridas psicológicas. Y después del miedo a morir, te queda el miedo a vivir", dijo Holgado.

En su caso, explicó que, "con el tiempo, las heridas físicas se fueron curando, pero me quedaron las heridas, como siempre las llamo yo, del alma".

El guardia desarrolló un trastorno de estrés postraumático crónico con el paso del tiempo "y, con el tiempo, también perdí mis condiciones psicofísicas para el desempeño de mis funciones dentro de la Guardia Civil". Asimismo, expuso ante los jóvenes la ayuda que le ofrecen ante esta situación su psiquiatra y su psicóloga.

Tras la charla, Antonio Holgado entabló un coloquio "bastante interesante" con los alumnos del centro que, según ha expresado después, "demuestran una madurez impresionante y estar interesados por el tema", a pesar de quedarse "un poco estupefactos" ya que escuchan "cosas que no han vivido, pero, poco a poco, se van metiendo en el tema".

El principal asunto que Holgado pretende dejar claro en las charlas que ofrece en centros educativos es que "la violencia no lleva a ningún sitio, no podemos utilizarla violencia para conseguir nuestras cosas".

Además, remarcó: "Nosotros no elegimos ser víctimas, pero, sin embargo, ellos eligieron ser nuestros verdugos. Hay que contar la Historia tal y como fue y no caer en el olvido" porque "ha habido mucho dolor y mucho sufrimiento por parte de las víctimas del terrorismo", expuso como conclusión final.