Antonio Holgado cuenta su testimonio como víctima del terrorismo en el Pardo Tavera de Toro
El guardia civil jubilado sufrió el atentado de ETA en la plaza República Dominicana de Madrid y ha expuesto a los jóvenes su vida "antes, durante y después" de aquel día
Antonio Holgado, guardia civil que fue víctima del atentado cometido por ETA en la plaza República Dominicana de Madrid en 1986, ha estado con los alumnos de Bachillerato del instituto Cardenal Pardo Tavera para contarles en primera persona el testimonio de una víctima del terrorismo.
Holgado habló de su experiencia sobre el terrorismo, "que he sufrido en mis carnes por parte de la banda terrorista ETA" y sobre "cómo era el antes del atentado, durante el atentado y mi vida posterior al atentado". Para ello, se apoyó en una presentación y un vídeo sobre el suceso, que, como recordó, mató a 12 guardias civiles y dejó 42 heridos, como fue su caso.
"Después de curarme las heridas físicas que me provocó el atentado, me quedaron las heridas psicológicas. Y después del miedo a morir, te queda el miedo a vivir", dijo Holgado.
En su caso, explicó que, "con el tiempo, las heridas físicas se fueron curando, pero me quedaron las heridas, como siempre las llamo yo, del alma".
El guardia desarrolló un trastorno de estrés postraumático crónico con el paso del tiempo "y, con el tiempo, también perdí mis condiciones psicofísicas para el desempeño de mis funciones dentro de la Guardia Civil". Asimismo, expuso ante los jóvenes la ayuda que le ofrecen ante esta situación su psiquiatra y su psicóloga.
Tras la charla, Antonio Holgado entabló un coloquio "bastante interesante" con los alumnos del centro que, según ha expresado después, "demuestran una madurez impresionante y estar interesados por el tema", a pesar de quedarse "un poco estupefactos" ya que escuchan "cosas que no han vivido, pero, poco a poco, se van metiendo en el tema".
El principal asunto que Holgado pretende dejar claro en las charlas que ofrece en centros educativos es que "la violencia no lleva a ningún sitio, no podemos utilizarla violencia para conseguir nuestras cosas".
Además, remarcó: "Nosotros no elegimos ser víctimas, pero, sin embargo, ellos eligieron ser nuestros verdugos. Hay que contar la Historia tal y como fue y no caer en el olvido" porque "ha habido mucho dolor y mucho sufrimiento por parte de las víctimas del terrorismo", expuso como conclusión final.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 'envenenado regalo' de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro
- El adiós a los horarios 'intempestivos' del autobús entre Toro y Madrid, cada vez más cerca: 'Hay movimientos
- El Ayuntamiento de Toro solicita al Gobierno frecuencias más razonables de los autobuses a Madrid
- Ahora Decide pide que se recuperen los horarios del autobús entre Toro y Madrid
- Más de 600 jóvenes zamoranos se benefician de los programas de empleo impulsados por la Junta
- Azucarera niega un plan de deslocalización y reitera su apuesta por la fábrica de Toro
- Las cofradía Siete Palabras de Toro incorporará un coro de canto gregoriano en su procesión
- COAG forma en Toro sobre el cultivo y comercialización del pistacho