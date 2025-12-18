UCCTA organiza en Toro un taller de adornos navideños con flores

La Asociación "Unidos Contra el Cáncer de Toro y Provincia de Zamora" (UCCTA) ha celebrado ayer, miércoles, en su sede ubicada en el edificio del Seminario de Toro un taller de adornos navideños con flores.

Durante la actividad, enmarcada dentro de la programación navideña confeccionada por el Ayuntamiento, las participantes pudieron aprender algunas técnicas y participar en la elaboración de sus propios adornos.

Los centros florales realizados se sortearon después entre las asistentes.

El taller fue impartido por el presidente de UCCTA y responsable de Floristería "La Toresana", Ángel García González.