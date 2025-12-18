Un gran "collage" inspirado en una obra local felicita la Navidad en el Pardo Tavera de Toro

Un "collage" de casi tres metros reproduce en el instituto Pardo Tavera de Toro el mural de la Adoración de los Magos pintado por Teresa Díez en el siglo XIV y que se conserva en la iglesia de San Sebastián de los Caballeros.

La obra ha sido realizada por los alumnos de primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria como un proyecto de fin de trimestre que aúna la temática navideña con el patrimonio local y que les ha permitido trabajar tanto individualmente como en equipo durante casi dos meses.

El primer paso fue hacer un "despiece" de la escena para que cada alumno trabajara de forma individual aspectos como los cromatismos, las intensidades del color, las geometrías o la línea del dibujo, para "llevarlo a la técnica del collage", donde entra "el segundo factor" del proyecto: el reciclaje.

Detalle de una de las imágenes del collage. / CEDIDA

Y es que todo el "collage" se ha realizado con revistas viejas, periódicos o publicidad comercial, en los que los alumnos han seleccionado los colores que necesitaban por zonas. Con ello, fueron haciendo las diferentes partes del mural y, luego, los jóvenes han trabajado en conjunto para unirlo todo sobre un soporte rígido.

El resultado final se ha colocado en la entrada del instituto, donde todos los interesados podrán visitarlo en el horario lectivo durante esta semana previa a las vacaciones navideñas y a lo largo del mes de enero.

Además de la obra visible, los alumnos han realizado una memoria para la que han tenido que investigar sobre este tipo de arte, cómo se realizaba la pintura mural, la época en la que se realizó o "la importancia que tiene que esté en Toro" para que "entiendan que, si estuviera en el Museo de los Claustros de Nueva York o en el Victoria & Albert Museum de Londres, esta pintura sería conocida internacionalmente porque la ha hecho una mujer, por la época y porque está firmada", ha explicado uno de los profesores responsables del proyecto.

Además, los alumnos han visitado la obra original junto con los profesores del departamento de Dibujo del centro, desde donde se ha coordinado el proyecto.