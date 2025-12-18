La conexión de autobuses entre Toro y Madrid mejorará con la ampliación de frecuencias los viernes y domingos
La empresa Monbús, concesionaria del servicio, ha admitido la propuesta del Ayuntamiento de ampliar los horarios de los viajes, para los que los billetes se podrán comprar desde el 19 de diciembre
La propuesta municipal para mejorar la frecuencia y horarios de los autobuses del trayecto entre Toro y Madrid durante los fines de semana ha dado sus frutos.
La empresa Monbús, concesionaria del servicio, ha aceptado la petición hecha desde el Ayuntamiento de Toro para ampliar la frecuencia y horarios de los autobuses que conectan la localidad con la capital de España.
La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Promoción Municipal, liderada por Carlos Rodríguez Casares, que ha llevado a cabo las "gestiones realizadas en las últimas semanas", responde a las "numerosas demandas de vecinos y visitantes" que solicitaban horarios más adaptados a sus necesidades, según han expresado desde el Consistorio.
Así, a partir de ahora, habrá dos nuevas opciones horarias para los viajes por carretera entre Toro y Madrid. Por un lado, el autobús que sale de Madrid a las 20.00 horas de los viernes hacia Zamora hará una parada en Toro, lo que permitirá "facilitar" el desplazamiento de quienes terminan su jornada laboral en la capital.
Por otra parte, el servicio que sale de Zamora los domingos a las 16.00 horas hará también parada en Toro, lo que evitará llegadas a Madrid a "horas intempestivas".
Los billetes para estas nuevas frecuencias podrán reservarse desde mañana, 19 de diciembre.
Este acuerdo ha sido trasladado por Monbús al Ministerio de Transportes y Movilidad y autorizado por dicho Ministerio, según han confirmado desde la empresa.
El Ayuntamiento de Toro ha agradecido la "implicación y colaboración" de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, así como la "predisposición" de la empresa Monbús, ya que "han mostrado su disposición para dar solución a una demanda ciudadana que mejora la movilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos y visitantes".
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha valorado positivamente la atención de la solicitud por parte de Monbús: "Con estas modificaciones, que se harán efectivas desde hoy y ya están a disposición de los usuarios, se van a facilitar los desplazamientos en autobús los fines de semana" tanto de toresanos como de turista, ha indicado Blanco.
