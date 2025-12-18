Actuaciones infantiles
Los colegios y la Escuela de Música celebran juntos el Festival de Navidad en Toro
Los alumnos del Hospital de la Cruz, Amor de Dios, Magdalena de Ulloa, Virgen del Canto y del centro municipal "Jesús López Cobos" han deleitado al público con sus canciones y bailes en el teatro Fundos-Latorre
Los colegios de la localidad y la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos" han celebrado este jueves en conjunto el Festival de Navidad, que ha llenado el teatro Fundos-Latorre de espíritu navideño y dulzura infantil.
El coro del colegio Amor de Dios cantó el villancico "El tamborilero". Por su parte, los alumnos del Hospital de la Cruz interpretaron un animado baile al ritmo de "Last Christmas".
Mientras que los de Magdalena de Ulloa dieron la receta del roscón de Reyes cantada, y los del Virgen del Canto interpretaron un cuento cantado del portal de Belén y un baile a ritmo de "Jingle Bell Rock".
El coro de la Escuela de Música cantó "A la nanita nana" y "Cantemos a María" y la banda juvenil del centro tocó "Scorpion!", "Africata" y "Jingle Bell Rock", esta última fue canta a la vez por el coro de la Escuela.
La alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, dio la benvenida a los asistentes al teatro y también cerró el festival tras las diferentes actuaciones, cuando invitó a subir de nuevo al escenario a dos representantes de cada centro para recoger el "merecido aplauso" y un recuerdo del que les hizo entrega la concejala de Fiestas, María Velasco.
Se trató de un regalo "por el esmero y el buen rato que nos habéis hecho pasar", dijo la alcaldesa, antes de asegurar que la tarde ha sido "la mejor manera de comenzar la Navidad".
