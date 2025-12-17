"Protegiendo lo vacío" aunará la "lucha común" de Toro y su alfoz contra la plantas de biogás
La nueva asociación alerta de que en la comarca está previsto implantar doce instalaciones y reclama la implicación de los vecinos
Proteger el alfoz de Toro de las macroplantas de biogás que se pretenden instalar en el territorio.
Este es el objetivo prioritario de la nueva asociación "Protegiendo lo vacío", que ha celebrado su asamblea constituyente en la Casa Municipal de Cultura de Toro, en la que los asistentes respaldaron la elección de la presidenta del colectivo, Esther Castro, así como la del secretario y del tesorero, cargos que desempeñarán, respectivamente, Miguel Domínguez y Roberto Pérez. La asociación también fijó una cuota anual de 20 euros para los socios.
"Protegiendo lo vacío" se integrará en la Federación "Zamora en Pie" con el objetivo de contar con una "cobertura legal" y de hacer un frente común con otras asociaciones de la provincia, que también trabajan para frenar los proyectos de plantas de biogás previstos en el medio rural zamorano.
El germen de la asociación es la plataforma creada en Villardondiego y Pozoantiguo para intentar paralizar el proyecto previsto en el primer municipio, para lo que canalizó la presentación de 1.200 alegaciones.
No obstante, también abanderó la recogida de alegaciones contra una macroplanta proyectada en Toro y, hasta el momento, se han presentado unas 400.
En el alfoz de Toro, como desveló la asociación, está previsto instalar unas 12 macroplantas de biogás en un radio de unos 25 kilómetros, por lo que incidió en la importancia de que los vecinos se impliquen para tratar de impedir que los proyectos se materialicen.
Por el momento, la asociación carece de una sede física en la que poder celebrar reuniones, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas a los alcaldes de Villardondiego y Pozoantiguo, a los que también han solicitado una reunión que, hasta el momento, no se ha concretado. Además, la asociación ha solicitado al Ayuntamiento de Villardondiego las actas de pleno desde el 2023, así como diversos informes relacionados con el proyecto.
Por otra parte, "Protegiendo lo vacío" cuestionó la "injerencia" de la Junta tras enviar cartas a las personas que han presentado alegaciones, a las que insta a que se identifiquen, exigencia que para la asociación constituye un "hecho sin precedentes" en relación con otros proyectos y que, además, "coarta" el derecho de los ciudadanos.
De otro lado, el colectivo resaltó que las empresas que promueven las plantas son filiales de otras, que se crean con un capital social de 3.000 euros y que los proyectos que pretenden desarrollar se nutren de fondos europeos Next Generation.
