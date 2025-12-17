Cine
La Casa de Cultura de Toro proyecta los cortos "Quercus" del año 2024
Las obras podrán verse el próximo viernes, 19 de diciembre, en el horario habitual de "La película de los viernes"
La Casa de Cultura de Toro acogerá este viernes la proyección de los cortos del proyecto "Quercus" de Castilla y León correspondientes a la edición de 2024.
A partir de las 17.30 horas, podrán verse en el salón de actos hasta cinco creaciones: "Ático AB", de Elena González Vallinas; "Ciclos", de David Orea Arribas; "La culpable", dirigido por María Guerra; "Un día perfecto", de Mariela Artiles, y "Yo, mi, me, conmigo", de Alicia Van Assche.
Todos los cortometrajes tienen una duración de entre nueve y 18 minutos, y el tiempo total de las proyecciones será de 69 minutos.
El proyecto "Quercus" es el catálogo de distribución y promoción de cortometrajes rodados en Castilla y León y subvencionados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
El catálogo, con selección anual, se distribuye por los principales festivales y mercados cinematográficos nacionales e internacionales y, en esta ocasión, llegan a la Casa de Cultura de Toro, donde se podrán ver los correspondientes al año 2024.
