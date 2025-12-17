Audiciones por Navidad
Los alumnos de la Escuela de Música de Toro demuestran lo que saben
Los estudiantes de las diferentes especialidades del centro han ofrecido dos jornadas de audiciones en el teatro Fundos-Latorre
Los alumnos de la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos" de Toro han ofrecido dos jornadas de audiciones en el teatro Fundos-Latorre con motivo de la llegada de las vacaciones de Navidad.
Los estudiantes matriculados en las especialidades de Percusión, Trompeta y Metales Graves, Saxofón, Combo de Guitarra Eléctrica, Clarinete y Flauta se subieron al escenario del liceo toresano en la tarde del martes 16 para interpretar diferentes piezas, desde villancicos como "El tamborilero" o "Los peces en el río", hasta canciones contemporáneas, como "Maniac"; "Stay", de Justin Bieber o melodías de Ed Sheeran.
Por su parte, los alumnos de Guitarra Clásica y Eléctrica y Piano tuvieron su turno en la tarde del miércoles 17, cuando interpretaron melodías de rock, blues o clásicas, con el apoyo de sus profesores entre bambalinas.
- El 'envenenado regalo' de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro
- El adiós a los horarios 'intempestivos' del autobús entre Toro y Madrid, cada vez más cerca: 'Hay movimientos
- El Ayuntamiento de Toro solicita al Gobierno frecuencias más razonables de los autobuses a Madrid
- Ahora Decide pide que se recuperen los horarios del autobús entre Toro y Madrid
- Más de 600 jóvenes zamoranos se benefician de los programas de empleo impulsados por la Junta
- Azucarera niega un plan de deslocalización y reitera su apuesta por la fábrica de Toro
- Las cofradía Siete Palabras de Toro incorporará un coro de canto gregoriano en su procesión
- COAG forma en Toro sobre el cultivo y comercialización del pistacho