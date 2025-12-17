Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiciones por Navidad

Los alumnos de la Escuela de Música de Toro demuestran lo que saben

Los estudiantes de las diferentes especialidades del centro han ofrecido dos jornadas de audiciones en el teatro Fundos-Latorre

Carmen Toro

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos" de Toro han ofrecido dos jornadas de audiciones en el teatro Fundos-Latorre con motivo de la llegada de las vacaciones de Navidad.

Los estudiantes matriculados en las especialidades de Percusión, Trompeta y Metales Graves, Saxofón, Combo de Guitarra Eléctrica, Clarinete y Flauta se subieron al escenario del liceo toresano en la tarde del martes 16 para interpretar diferentes piezas, desde villancicos como "El tamborilero" o "Los peces en el río", hasta canciones contemporáneas, como "Maniac"; "Stay", de Justin Bieber o melodías de Ed Sheeran.

Por su parte, los alumnos de Guitarra Clásica y Eléctrica y Piano tuvieron su turno en la tarde del miércoles 17, cuando interpretaron melodías de rock, blues o clásicas, con el apoyo de sus profesores entre bambalinas.

