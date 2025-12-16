El instituto Pardo Tavera de Toro rescata del olvido a las víctimas del terrorismo
El centro educativo organiza un encuentro entre los alumnos de Bachillerato y Antonio Hidalgo, superviviente de un atentado
El instituto Pardo Tavera de Toro acogerá este jueves 18 de diciembre el acto "Testimonio Víctimas del Terrorismo", con el objetivo de que los alumnos de Bachillerato conozcan el relato en primera persona de Antonio Hidalgo, superviviente de un atentado terrorista.
El encuentro entre la víctima y los estudiantes dará comienzo a las 9.30 horas en la biblioteca del centro educativo, acto al que también asistirán el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales Lozano o la comisionada autonómica para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Sonsoles Sánchez-Reyes
En la iniciativa impulsada por el instituto toresano también participarán la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez Martínez, y otros responsables de la consejería de Educación.
- El adiós a los horarios 'intempestivos' del autobús entre Toro y Madrid, cada vez más cerca: 'Hay movimientos
- El Ayuntamiento de Toro solicita al Gobierno frecuencias más razonables de los autobuses a Madrid
- Ahora Decide pide que se recuperen los horarios del autobús entre Toro y Madrid
- Azucarera niega un plan de deslocalización y reitera su apuesta por la fábrica de Toro
- La Virgen de la Soledad recibe el cariño de los toresanos
- El gesto de tres sanitarios que salvó una vida en Toro: un ejemplo de vocación y solidaridad reconocido por el Ayuntamiento
- COAG forma en Toro sobre el cultivo y comercialización del pistacho
- Félix de Carboneras, compositor: 'En la música y en la vida, me ha valido mucho el mundo del toro