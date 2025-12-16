Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planta de biometano en El Cubo del VinoPobreza en Zamora: CáritasCabalgata de los Reyes Magos en ZamoraForo Impulsa
instagramlinkedin

El instituto Pardo Tavera de Toro rescata del olvido a las víctimas del terrorismo

El centro educativo organiza un encuentro entre los alumnos de Bachillerato y Antonio Hidalgo, superviviente de un atentado

Instituto Cardenal Pardo Tavera Toro, en el que se celebrará el encuentro.

Instituto Cardenal Pardo Tavera Toro, en el que se celebrará el encuentro. / Carmen Toro

M. J. Cachazo

El instituto Pardo Tavera de Toro acogerá este jueves 18 de diciembre el acto "Testimonio Víctimas del Terrorismo", con el objetivo de que los alumnos de Bachillerato conozcan el relato en primera persona de Antonio Hidalgo, superviviente de un atentado terrorista.

El encuentro entre la víctima y los estudiantes dará comienzo a las 9.30 horas en la biblioteca del centro educativo, acto al que también asistirán el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales Lozano o la comisionada autonómica para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Sonsoles Sánchez-Reyes

Noticias relacionadas y más

En la iniciativa impulsada por el instituto toresano también participarán la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez Martínez, y otros responsables de la consejería de Educación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El adiós a los horarios 'intempestivos' del autobús entre Toro y Madrid, cada vez más cerca: 'Hay movimientos
  2. El Ayuntamiento de Toro solicita al Gobierno frecuencias más razonables de los autobuses a Madrid
  3. Ahora Decide pide que se recuperen los horarios del autobús entre Toro y Madrid
  4. Azucarera niega un plan de deslocalización y reitera su apuesta por la fábrica de Toro
  5. La Virgen de la Soledad recibe el cariño de los toresanos
  6. El gesto de tres sanitarios que salvó una vida en Toro: un ejemplo de vocación y solidaridad reconocido por el Ayuntamiento
  7. COAG forma en Toro sobre el cultivo y comercialización del pistacho
  8. Félix de Carboneras, compositor: 'En la música y en la vida, me ha valido mucho el mundo del toro

El instituto Pardo Tavera de Toro rescata del olvido a las víctimas del terrorismo

El instituto Pardo Tavera de Toro rescata del olvido a las víctimas del terrorismo

Lotería de Navidad 2025 en Zamora: guía completa (horarios, premios, dónde comprar, cómo cobrar...)

Lotería de Navidad 2025 en Zamora: guía completa (horarios, premios, dónde comprar, cómo cobrar...)

Más de 600 jóvenes zamoranos se benefician de los programas de empleo impulsados por la Junta

Más de 600 jóvenes zamoranos se benefician de los programas de empleo impulsados por la Junta

Las cofradía Siete Palabras de Toro incorporará un coro de canto gregoriano en su procesión

La comunidad educativa del colegio Amor de Dios de Toro, preparada ante un posible incendio

La comunidad educativa del colegio Amor de Dios de Toro, preparada ante un posible incendio

GALERÍA | El colegio Amor de Dios de Toro acoge un simulacro de incendio

La cofradía Virgen del Canto de Toro celebra un acto de bendición de las familias que esperan un bebé

La cofradía Virgen del Canto de Toro celebra un acto de bendición de las familias que esperan un bebé

"Defendiendo lo vacío" celebrará una asamblea constitutiva en Toro

"Defendiendo lo vacío" celebrará una asamblea constitutiva en Toro
Tracking Pixel Contents