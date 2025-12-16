El instituto Pardo Tavera de Toro rescata del olvido a las víctimas del terrorismo

El instituto Pardo Tavera de Toro acogerá este jueves 18 de diciembre el acto "Testimonio Víctimas del Terrorismo", con el objetivo de que los alumnos de Bachillerato conozcan el relato en primera persona de Antonio Hidalgo, superviviente de un atentado terrorista.

El encuentro entre la víctima y los estudiantes dará comienzo a las 9.30 horas en la biblioteca del centro educativo, acto al que también asistirán el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales Lozano o la comisionada autonómica para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Sonsoles Sánchez-Reyes

En la iniciativa impulsada por el instituto toresano también participarán la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez Martínez, y otros responsables de la consejería de Educación.