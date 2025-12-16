La Escuela de Música de Toro traslada sus planes de futuro a la Diputación

Conocer los proyectos y actividades que la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos" de Toro tiene previsto desarrollar a lo largo del próximo año.

Con este objetivo, el diputado de Educación y Cultura de la Diputación Provincial de Zamora, Víctor López de la Parte, ha visitado este martes las instalaciones de la Escuela Municipal de Música, en las que ha mantenido un encuentro con los profesores, con padres y con los alumnos del centro

Durante la visita, López de la Parte, ha podido conocer de primera mano qué proyectos tiene previsto desarrollar el centro de estudios musicales el próximo año, además de intercambiar impresiones con los participantes en el encuentro, al que también asistió el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Javier López.

La visita a la Escuela Municipal de Música se enmarca en el compromiso adquirido por la Diputación de Zamora con la cultura en Toro y en el resto de municipios de la provincia.