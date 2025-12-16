Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conoce las "caras nuevas" del PSOE de ZamoraUn pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas "único en el mundo"La escritora zamorana Victoria Pelayo gana el Premio Internacional Ciudad de CeutaRobo de cable de cobre en varios pueblos de la comarca de Los Valles
instagramlinkedin

La Escuela de Música de Toro traslada sus planes de futuro a la Diputación

El diputado Víctor López de la Parte visita las instalaciones del centro y mantiene un encuentro con profesores, padres y alumnos

López de la Parte, en el centro, posa junto a profesores, padres y alumnos.

López de la Parte, en el centro, posa junto a profesores, padres y alumnos. / Cedida

M. J. Cachazo

Conocer los proyectos y actividades que la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos" de Toro tiene previsto desarrollar a lo largo del próximo año.

Con este objetivo, el diputado de Educación y Cultura de la Diputación Provincial de Zamora, Víctor López de la Parte, ha visitado este martes las instalaciones de la Escuela Municipal de Música, en las que ha mantenido un encuentro con los profesores, con padres y con los alumnos del centro

Durante la visita, López de la Parte, ha podido conocer de primera mano qué proyectos tiene previsto desarrollar el centro de estudios musicales el próximo año, además de intercambiar impresiones con los participantes en el encuentro, al que también asistió el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Javier López.

Noticias relacionadas y más

La visita a la Escuela Municipal de Música se enmarca en el compromiso adquirido por la Diputación de Zamora con la cultura en Toro y en el resto de municipios de la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El adiós a los horarios 'intempestivos' del autobús entre Toro y Madrid, cada vez más cerca: 'Hay movimientos
  2. El Ayuntamiento de Toro solicita al Gobierno frecuencias más razonables de los autobuses a Madrid
  3. Ahora Decide pide que se recuperen los horarios del autobús entre Toro y Madrid
  4. Azucarera niega un plan de deslocalización y reitera su apuesta por la fábrica de Toro
  5. La Virgen de la Soledad recibe el cariño de los toresanos
  6. El gesto de tres sanitarios que salvó una vida en Toro: un ejemplo de vocación y solidaridad reconocido por el Ayuntamiento
  7. COAG forma en Toro sobre el cultivo y comercialización del pistacho
  8. Félix de Carboneras, compositor: 'En la música y en la vida, me ha valido mucho el mundo del toro

La Escuela de Música de Toro traslada sus planes de futuro a la Diputación

La Escuela de Música de Toro traslada sus planes de futuro a la Diputación

El "envenenado regalo" de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro

El "envenenado regalo" de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro

El instituto Pardo Tavera de Toro rescata del olvido a las víctimas del terrorismo

El instituto Pardo Tavera de Toro rescata del olvido a las víctimas del terrorismo

Lotería de Navidad 2025 en Zamora: guía completa (horarios, premios, dónde comprar, cómo cobrar...)

Lotería de Navidad 2025 en Zamora: guía completa (horarios, premios, dónde comprar, cómo cobrar...)

Más de 600 jóvenes zamoranos se benefician de los programas de empleo impulsados por la Junta

Más de 600 jóvenes zamoranos se benefician de los programas de empleo impulsados por la Junta

Las cofradía Siete Palabras de Toro incorporará un coro de canto gregoriano en su procesión

La comunidad educativa del colegio Amor de Dios de Toro, preparada ante un posible incendio

La comunidad educativa del colegio Amor de Dios de Toro, preparada ante un posible incendio

GALERÍA | El colegio Amor de Dios de Toro acoge un simulacro de incendio

Tracking Pixel Contents