El "envenenado regalo" de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro

El sindicato UGT ha denunciado públicamente este martes el "regalo" de Navidad de una empresa de trabajo temporal a empleados que prestan sus servicios laborales en la fábrica Quesos del Duero de Toro.

El "regalo" que, la secretaria general de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo (Fesmc) UGT Zamora, Sonia Álvarez Ratón define como un "castigo" supondrá el "adiós a la salida anticipada" de los trabajadores en Nochebuena y Nochevieja.

Destacó la dirigente sindical que la empresa Randstad Project Services ha comunicado a sus trabajadores en la fábrica toresana, "de forma sorpresiva, unilateral y sin margen de negociación", la modificación del horario de salida los días de Nochebuena y Nochevieja establecido en los últimos años en las 20.00 horas y que permitía a los empleados cenar en compañía de sus familiares y seres queridos, compatibilizando la vida laboral y familiar.

En la comunicación remitida a los trabajadores, la empresa anuncia que este año su salida los días 24 y 31 de diciembre será a las 22.00 horas, mientras los que forman parte de la plantilla de la fábrica quesera sí podrán disfrutar de una salida anticipada para que puedan disfrutar de unas fechas tan señaladas en compañía de familia y allegados.

En este punto, Álvarez Ratón ha recordado que la mayor parte de la plantilla de trabajadores de Randstad Project Services adscritos a la fábrica residen fuera de Toro y, en su mayoría, se desplazan a la fábrica desde otros municipios de Zamora o de otras provincias como Valladolid.

Planificación

Con el cambio de horario, según denuncia la dirigente sindical, la empresa "perjudica gravemente a estos trabajadores que ya tenían planificada en estas fechas las cenas familiares de estos días tan especiales, impidiendo con ello que muchos de ellos se puedan reunirse con familiares y amigos, dado que saliendo a esta hora, muchos no van a poder llegar a tiempo".

Por los motivos expuestos, UGT califica este “regalo de Navidad” como "envenenado", ya que supone "quitar lo que siempre se ha respetado", a la vez que denuncia la "falta de consideración" de la empresa para la que "la vida personal no cuenta".

El sindicato ha exigido la "rectificación inmediata" de la medida, aunque también ha reclamado a la empresa que mantenga la salida anticipada habitual y "garantías" para que "no se normalicen estos recortes encubiertos".