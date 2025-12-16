Las cofradía Siete Palabras de Toro incorporará un coro de canto gregoriano en su procesión

La Asociación Parroquial Siete Palabras de Toro incorporará la próxima Semana Santa un coro de canto gregoriano, que participará en la procesión que la hermandad organiza en la noche del Sábado de Pasión.

El coro zamorano "Capella Ocellum Duri" se integrará en el desfile procesional de la joven cofradía semanasantera para interpretar tres piezas autoría de Enrique Satué.

En una visita a Toro el pasado fin de semana para llevar a cabo el primer "ensayo general" a lo largo del recorrido que hace la procesión, el propio compositor ha explicado que el proyecto surgió como un encargo de la Junta Directiva de la cofradía. "Provocó un halago para mí que me eligieran para componer un par de obras, que luego resultaron ser tres", aseguraba Satué.

Por indicación de la directiva, la primera obra, titulada "Lux Eterna", va a ser a puerta cerrada, exclusivamente para los cofrades, antes de que la procesión parta desde la iglesia de San Salvador de los Caballeros. Es una obra dedicada a los difuntos, lo que "exigía que tuviera unas características que contribuyeran a esa sensación de recogimiento interior". "Es una súplica a Dios de que conceda la luz eterna a los fallecidos", ha explicado Satué.

La segunda pieza, "Yahvé", es una obra para ser interpretada profesionalmente al ritmo que marcan los dos tambores que acompañan al Cristo de la Luz y, por lo tanto, "requiere un tratamiento completamente distinto, porque hay un público expectante" y sus características son para "intentar impactar desde un punto de vista religioso". Se trata de una obra con "mucha más fuerza", que será interpretada cuatro veces durante el recorrido.

La tercera pieza no ha sido, como las anteriores, compuesta "ex profeso" para la cofradía, sino que ya formaba parte de las obras de Satué, inspirada en el final del Evangelio según San Mateo: "Estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos". La misma supondrá un "cambio" en el final de la procesión en la Colegiata, que terminaba con la entrada del Cristo de la Luz "sin solución de continuidad" y, ahora, previamente, se va a volver y a dirigir a los cofrades y al público. Esta obra se cantará primero en latín y, después, en castellano.

El director del coro "Capella Ocellum Duri", Eduardo Vidal, ha explicado que su participación en el proyecto surge a raíz de una propuesta del párroco Pedro Faúndez. "Sabíamos que iban a ser unas obras que iban a encajar muy bien con la idea y con la estética tanto de la procesión como de lo que busca la cofradía".

Vidal ha asegurado que los miembros del coro acogen el proyecto "con muchas ganas y mucha ilusión". "Espero que los toresanos lo disfruten".

Por su parte, el presidente de la cofradía, David Alonso, ha explicado que la incorporación del coro y de las obras de Enrique Satué, un "referente" del canto gregoriano, a su procesión responde al "proyecto inicial" de la cofradía y ha destacado las "facilidades" y fluidez entre las partes.

"El mayor regalo que podemos tener es que en tres años ya podamos tener un coro; creo que va a ser un antes y un después", ha dicho Alonso.