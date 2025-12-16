Más de 600 jóvenes zamoranos se benefician de los programas de empleo impulsados por la Junta

Un total de 7.025 jóvenes de Castilla y León, de los que 635 son zamoranos, se han beneficiado en el último mandato de las políticas activas de empleo impulsadas por la Junta con el objetivo de favorecer su inserción en el mercado laboral, mejorar sus condiciones de trabajo o apoyar a emprendedores menores de 30 años.

Estos datos se desprenden del balance presentado este martes en Toro por la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, en una reunión de trabajo con los gerentes provinciales del Servicio Público de Empleo (Ecyl) celebrada en el Hotel Juan II, en la que también ha participado el gerente autonómico, Jesús Blanco.

Destacó García que las cifras avalan un incremento sostenido de los jóvenes menores de 30 años que se han beneficiado de los programas de apoyo al empleo que se desarrollan desde la consejería, participación que se ha duplicado en los últimos tres años.

Leticia García intercambia impresiones con Jesús Blanco durante la reunión de trabajo. / M.J. C.

Durante la reunión de trabajo, además de realizar un balance de los resultados obtenidos con las políticas de empleo juvenil puestas en marcha por la Junta, los participantes también analizaron las novedades introducidas a lo largo de este año como la oficina virtual del Ecyl, las nuevas herramientas tecnológicas que se están implementando en el Servicio Público de Empleo, las entrevistas de trabajo exprés que se han celebrado en diversas provincias de la región, los programas de empleo locales o los nuevos criterios establecidos para la concesión de los planes mixtos de formación y empleo a los que, este año, se ha destinado una inversión récord de 48 millones de euros.

En este sentido, la consejera recordó que la Junta ha implementado diversos programas de empleo juvenil que, en algunos casos, se desarrollan en colaboración con Universidades de Castilla y León, o el novedoso “Talento joven”, que persigue establecer una conexión entre jóvenes y el ámbito empresarial de la región.

A la espera de conocer los resultados de los diferentes programas de empleo joven correspondientes al presente ejercicio, la consejera ha expuesto en Toro los datos correspondientes al periodo comprendido entre los años 2022 y 2024, en el que la Junta ha favorecido la inserción laboral, el emprendimiento y la mejora de las condiciones de trabajo de 7.025 jóvenes.

Emprendedores

En este punto, García resaltó que, en el citado periodo, el Ecyl ha apoyado iniciativas impulsadas por 753 jóvenes emprendedores que, además de generar empleo, han contribuido al dinamismo económico del territorio.

Además, remarcó que, en colaboración con entidades locales como las Diputaciones y los Ayuntamientos, la Junta ha favorecido la inserción laboral de 2.955 jóvenes a través de diferentes programas de empleo que cumplen un doble objetivo: "contribuir con los servicios públicos" y ofrecer una primera oportunidad de empleo a menores de 30 años.

En la misma línea, García subrayó que 4.070 jóvenes se han beneficiado de una mejora en la calidad del empleo a través de la conversión de contratos temporales en indefinidos o aumento de las jornadas laborales.

Tomando como referencia el balance expuesto en la reunión de trabajo celebrada en Toro, la consejera incidió en la “positiva evolución” de los programas impulsados por la Junta, ya que en 2022 beneficiaron a 1.409 jóvenes, cifra que se incrementó hasta 2.819 en el ejercicio del 2024.

La evolución positiva también se aprecia en las cifras de apoyo al emprendimiento, al pasar de 191 jóvenes emprendedores que en 2022 se beneficiaron de las políticas de empleo de la Junta a los 332 contabilizados en 2024, crecimiento que atribuyó al incremento de las ayudas y a la mayor apuesta por el autoempleo como una vía de inserción laboral.

La consejera también resaltó la mayor inversión económica de la Junta en políticas activas de empleo juvenil, ya que en 2022 alcanzó los 17,7 millones de euros y el pasado ejercicio superó los 41 millones de euros.

De otro lado, García subrayó que la mayor inversión y el esfuerzo realizado por la Junta para favorecer la inserción laboral de los menores de 30 años se refleja en los datos de desempleo de los jóvenes que “han mejorado” entre los años 2022 y 2024. Así, recordó que desde el inicio del presente mandato el paro juvenil ha descendido un 10,6 por ciento, lo que evidencia que la Junta ha desarrollado “una estrategia coherente” que marca las líneas de trabajo que es preciso seguir en el ámbito del empleo, la formación, el emprendimiento y la colaboración institucional.

Programa Elpex

En el marco de las políticas específicas de apoyo directo al empleo juvenil, como recordó García, la consejería de Industria, Comercio y Empleo acaba de resolver el programa Elpex, que permite a los jóvenes de entre 18 y 30 años acceder a una primera experiencia profesional en las administraciones públicas.

Leticia García preside el encuentro de trabajo con los gerentes provinciales del Ecyl. / M. J. C.

El programa, dirigido a las entidades locales de más 5.000 habitantes permitirá dar empleo durante un año a un total 161 jóvenes de la comunidad en el presente ejercicio. Los jóvenes que se benefician de este programa son desempleados que ya han finalizado sus estudios y que cuentan con titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o superior, y que habrán de desempeñar funciones y percibir salarios acordes a su nivel de formación.

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León financia, además de los costes salariales y de seguridad social, la tutorización para apoyar sus primeros pasos en el desarrollo profesional durante un periodo de tres meses. Para ello, la consejería invierte en este programa algo más de 4,7 millones de euros, tras haber incrementado el presupuesto para atender todas las solicitudes.

Empleo en Toro

Coincidiendo con el encuentro celebrado en Toro, la titular de la consejería también ha realizado un balance de los programas de empleo local financiados por la Junta en el Ayuntamiento de la localidad, beneficiario también del programa Elpex con una subvención de 71.655 para la contratación de tres trabajadores.

Este programa se suma a los otros tres con los que ha contado el Ayuntamiento de Toro durante este 2025, con la contratación de un total de 17 trabajadores y una inversión de 259.443 euros.

A lo largo de la legislatura, los programas de empleo local financiados por la Junta en el municipio toresano han permitido la contratación de un total de 52 trabajadores y han contado con una inversión de 759.631 euros por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.