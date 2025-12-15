Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Defendiendo lo vacío" celebrará una asamblea constitutiva en Toro

La asociación convoca a los interesados a acudir a las Casa de Cultura el martes 16, donde seguirá exponiendo su lucha contra las plantas de biogás y dará la posibilidad de inscribir nuevos socios

Reunión informativa contra las plantas de biogás celebrada en el Ayuntamiento de Toro. / C. T. (Archivo).

Carmen Toro

La asociación "Denfendiendo lo vacío" celebrará una asamblea constitutiva en la Casa de Cultura de Toro.

El encuentro tendrá lugar el martes 16 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, en el Salón de Actos del edficio.

Además de "continuar con la lucha para defender" el territorio de la comarca y tratar de evitar la instalación de las plantas de biogás proyectadas en el Alfoz y en el resto de la provincia, el colectivo volverá a informar a los asistentes sobre este asunto y dará la posibilidad a las personas interesadas de hacerse socias.

Así, la asociación engloba ahora a la plataforma ciudadana "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo".

