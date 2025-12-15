"Defendiendo lo vacío" celebrará una asamblea constitutiva en Toro
La asociación convoca a los interesados a acudir a las Casa de Cultura el martes 16, donde seguirá exponiendo su lucha contra las plantas de biogás y dará la posibilidad de inscribir nuevos socios
La asociación "Denfendiendo lo vacío" celebrará una asamblea constitutiva en la Casa de Cultura de Toro.
El encuentro tendrá lugar el martes 16 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, en el Salón de Actos del edficio.
Además de "continuar con la lucha para defender" el territorio de la comarca y tratar de evitar la instalación de las plantas de biogás proyectadas en el Alfoz y en el resto de la provincia, el colectivo volverá a informar a los asistentes sobre este asunto y dará la posibilidad a las personas interesadas de hacerse socias.
Así, la asociación engloba ahora a la plataforma ciudadana "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo".
