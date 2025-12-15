La criminalidad se reduce en un 11% en Toro durante los diez primeros meses del año

La criminalidad convencional ha disminuido un 11 % en la localidad durante los diez primeros meses del año, comparados con el mismo período de 2024.

Los delitos que más se han reducido son los robos con fuerza en viviendas, que han descendido un 60 %, mientras que en establecimientos lo han hecho en un 40 %, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Las lesiones y riñas tumultuarias han descendido un 25 %, mientras que ha habido cinco hurtos más y un solo hecho delictivo con violencia e intimidación, que fue resuelto "de forma inmediata".

En cuanto a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, "se han estabilizado" en tres casos.

Blanco ha explicado que este año no ha habido ningún caso de tráfico de drogas, en contraposición a los tres del año anterior. Del mismo modo, según ha confirmado el subdelegado, no se ha denunciado ninguna sustracción de vehículos ni en 2024 ni en 2025.

Sin embargo, la cibercriminalidad ha aumentado en un 17 %, aunque es "mucho menos" que la media provincial; no obstante, se han interpuesto seis denuncias más que de enero a octubre de 2024.

En cuanto a violencia de género, hay 40 casos activos, de los que 29 están asignados a la Guardia Civil y once, a la Policía Local, que "hace un gran esfuerzo". Blanco ha destacado la "extraordinaria colaboración" de ambos Cuerpos en este asunto.

Gran nivel de esclarecimiento de los hechos denunciados

"Lo que llama la atención" es el nivel de la eficacia del esclarecimiento de delitos por parte de la Guardia Civil porque "se está llegando a números impensables", ha destacado Ángel Blanco.

El subdelegado del Gobierno en Zamora ha explicado que el 70 % de los hechos delictivos conocidos, es decir, de las denuncias presentadas, se ha esclarecido.

En el caso de los delitos de riñas y lesiones, los de atentado contra la libertad sexual y los robos con violencia e intimidación, el esclarecimiento ha sido del 100 %.

En cuanto a los robos en viviendas y establecimientos, se ha llegado a niveles de esclarecimiento del 38 %.

Por otra parte, en la cibercriminalidad, "que es muy difícil de esclarecer", la tasa llega al 30 %.

Ángel Blanco ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que denuncien si sufren algún delito "porque no queda en saco roto".

Además, ha asegurado que las cámaras de videovigilancia instaladas hace unos meses han mejorado la prevención y el esclarecimiento.